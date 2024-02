Ereção persistente: o que é, complicações, tratamento e prevenção

Para muitos homens, a saúde é um tópico que tende a ser discutido em sussurros, cercado por um véu de constrangimento. No entanto, é crucial abrir as portas da compreensão e dissipar os mitos que envolvem as questões médicas que podem acometê-los, como é o caso da ereção persistente.

Formalmente conhecida como priapismo, essa condição ocorre quando o pênis fica ereto por muito tempo, sem necessariamente haver um estímulo sexual. Se o indivíduo não receber o devido tratamento para ereção prolongada, ele pode desenvolver um quadro de disfunção erétil permanente.

Se você quer saber mais sobre esse tema, fique certo de que está no lugar certo. Nas próximas linhas, vamos explicar tudo sobre o que é priapismo, quais são as causas e as possíveis complicações que isso pode gerar para a saúde.

Continue a leitura e descubra também quais são as alternativas de tratamento e prevenção do priapismo.

O que é priapismo?

O priapismo é uma condição médica que se caracteriza pela ereção peniana persistente e dolorosa. Ela ocorre de maneira anormal e não costuma estar relacionada à estimulação sexual.

Geralmente, o fluxo sanguíneo excessivo para o pênis não é regulado de forma adequada, resultando em uma ereção duradoura que pode persistir por várias horas.

O priapismo é classificado em dois tipos principais: o de baixo fluxo, que ocorre quando o sangue fica aprisionado no interior do pênis, e o de alto fluxo, associado a um fluxo sanguíneo excessivo devido a danos arteriais. Detalharemos esses dois tipos mais à frente.

Essa condição requer atenção médica imediata, pois pode provocar danos irreversíveis aos tecidos penianos e gerar complicações graves.

O tratamento para ereção prolongada busca aliviar a rigidez do órgão genital e solucionar as causas subjacentes do priapismo para prevenir danos permanentes.

O que causa ereção persistente?

Em geral, a ereção persistente é resultado da retenção de sangue nas paredes cavernosas do pênis. Isso ocorre porque os vasos sanguíneos que irrigam o órgão genital encontram-se bloqueados, dificultando a drenagem do sangue.

Essa condição costuma ter como causas subjacentes doenças como leucemia e anemia falciforme ou o uso de certos medicamentos.

Outra possível causa são danos nas artérias penianas, que resultam em fluxo excessivo para o pênis.

Priapismo isquêmico e não isquêmico: qual a diferença?

Conforme já mencionamos aqui, existem dois tipos principais de priapismo: o isquêmico (ou de baixo fluxo) e não isquêmico (ou de alto fluxo). Entenda as diferenças entre eles.

Priapismo isquêmico

Nesse tipo de priapismo, ocorre um fluxo insuficiente de sangue para fora do pênis, o que leva a um quadro de ereção prolongada e dolorosa.

Isso acontece devido ao bloqueio das veias que drenam o sangue do pênis. Dessa maneira, o sangue fica “preso” no órgão genital, causando a ereção persistente.

O priapismo isquêmico é o tipo mais comum.

Priapismo não isquêmico

Nesse tipo de priapismo, o fluxo sanguíneo para o pênis é excessivo e não é devidamente regulado.

Essa condição ocorre devido a danos nas artérias do pênis, causando uma intensificação do fluxo de sangue para o órgão.

O priapismo do tipo não isquêmico é menos comum e, geralmente, não é tão doloroso quanto o priapismo isquêmico.

Quais são os sintomas do priapismo

Uma ereção prolongada pode ser considerada um caso de priapismo quando ela:

persiste por, pelo menos, 4 horas ininterruptas;

é involuntária, ocorrendo sem a presença de qualquer estímulo sexual

vem acompanhada de dor (o que não necessariamente é uma regra, pois o priapismo pode não doer);

apresenta coloração azulada (cianose) devido ao acúmulo de sangue

Ereção persistente: quais as complicações do priapismo?

Dentre as complicações do priapismo, destaca-se a possibilidade de disfunção erétil permanente. Como o pênis permanece ereto por muito tempo, isso causa a perda de elasticidade do tecido peniano.

Dessa forma, eles não conseguem se esticar, impedindo que o órgão fique plenamente ereto novamente.

Opções de tratamento para ereção prolongada

Existem diferentes alternativas de tratamento para ereção prolongada. Antes de tudo, é necessário identificar o tipo de priapismo – isquêmico ou não isquêmico.

Essa avaliação é feita a partir da punção com uma agulha para coletar o sangue no pênis e verificar se esse material é rico ou não em oxigênio.

Se o sangue for bastante oxigenado, então presume-se tratar de um quadro de priapismo não isquêmico. Nesses casos, é feita uma embolização da artéria que leva fluxo sanguíneo para o corpo cavernoso do pênis. Ao limitar o fluxo, o pênis diminui sua rigidez.

Já quando o priapismo é isquêmico, a abordagem para tratá-lo consiste em drenar cirurgicamente o sangue do pênis.

Esse tipo de procedimento é realizado com anestesia local. Além disso, pode ser necessário fazer a aplicação de adrenalina para provocar a vasoconstrição do pênis, que é a diminuição do diâmetro dos vasos sanguíneos que irrigam o órgão.

Em ambos os tipos de priapismo, é crucial solicitar atendimento médico imediatamente para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

Então, conseguimos esclarecer suas dúvidas sobre ereção persistente?

Se você acredita que sofre de priapismo, é de extrema importância consultar um urologista. Esse médico especialista avaliará o seu caso e traçará um plano de tratamento adequado e personalizado para prevenir complicações.

