Prefeitura inicia cadastramento arbóreo em São José

A Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade iniciou o cadastramento do patrimônio arbóreo público existente em calçadas, canteiros, praças e áreas verdes de São José dos Campos. O trabalho vai identificar cerca de 80 mil árvores urbanas, colocando uma placa de identificação com numeração específica e o sistema de QRCode, que pode ser lido por dispositivos móveis, como celulares e tablets com acesso à internet.

As informações também poderão ser acessadas inserindo, em sites de busca, o endereço eletrônico grafado em cada placa, com numeração específica para cada árvore.

O cadastramento teve início nos bairros Jardim Paulista, Jardim Nova América, Jardim das Indústrias e Bosque dos Eucaliptos, onde se contabiliza o cadastro de mais de 1.000 árvores.

Equipes

As equipes cadastradoras são formadas por um técnico responsável (engenheiro florestal, agrônomo ou biólogo), acompanhados de um auxiliar de campo e um voluntário. Atualmente, três equipes trabalham instalando as placas com QRCode nos caules das árvores e palmeiras. A fixação está sendo feita com cabo de aço e prensa metálica, que serão monitoradas para que não haja danos aos vegetais.

Plano de Arborização

O Plano Municipal de Arborização Urbana é o principal instrumento para o planejamento e gestão da arborização urbana do município.

O documento traz as diretrizes para implementar a arborização na cidade, indicando, por exemplo, as espécies mais adequadas para plantio nas áreas públicas e metas para ampliar a arborização em vias públicas dos bairros. A meta principal é realizar o plantio de 56 mil árvores nos próximos 12 anos. O Plano teve como base o diagnóstico do patrimônio arbóreo do sistema viário da cidade.

Estudos científicos recentes diagnosticaram que os efeitos positivos das árvores beneficiam a população de maneira mais abrangente quando estão dispersas ao recobrir a maior proporção do asfalto urbano. Por essa razão, o plano visou especialmente a necessidade do plantio em calçadas e canteiros centrais das vias públicas.

Cadastramento do patrimônio arbóreo público

A arborização nos bairros é de extrema importância para o equilíbrio ambiental na cidade. Elas oferecem sombra, conforto térmico, melhoria na qualidade do ar, interceptação e drenagem da água da chuva, conservação da umidade e redução da poluição sonora, além de embelezar e valorizar o espaço.

Trabalho vai identificar cerca de 80 mil árvores urbanas – Foto: Charles de Moura/PMSJC