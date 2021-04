Municípios paulistas se unem em campanha de combate à fome

A iniciativa promovida pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social visa a arrecadação de alimentos não perecíveis para população mais carente

Com início na próxima segunda-feira, 05/04, a campanha “Vacina Contra a Fome” objetiva sensibilizar e engajar toda a população paulista a doar, voluntariamente, alimentos não perecíveis (como: arroz, feijão, macarrão, leite em pó), nos postos de vacinação, no momento da imunização. Os alimentos arrecadados serão distribuídos às famílias em maior fragilidade e insegurança alimentar.

Célia Parnes, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

“Queremos incentivar os munícipes a somarem na ação de combate à fome para as pessoas em maior situação de vulnerabilidade”, ressalta Célia Parnes, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social. “Este gesto de grandeza e solidariedade é como um abraço em forma de comida”, complementa a Secretária Estadual.

Até o momento, 401 Prefeituras do interior, litoral e Grande São Paulo já aderiram à campanha, mas a meta é obter o apoio e adesão de todos os 645 municípios na arrecadação voluntária de gêneros alimentícios e sua distribuição a famílias em vulnerabilidade social e com déficit nutricional.

As prefeituras podem aderir à campanha no site http://www.vacinacontraafome.sp.gov.br. Além do termo de adesão, a página online oferece kits de divulgação para download e uso livre pelas administrações municipais para estimular a adesão popular às doações.

O Estado recomenda que os municípios participantes instalem pontos de arrecadação nos postos de vacinação contra a convid-19, e que a distribuição de mantimentos, que será feita pelas próprias prefeituras, aconteça mediante a entrega de senhas, a fim de evitar a aglomeração, ou, quando possível, através de agendamento de horário, conforme estabelecido por cada cidade.

“Vacina Contra a Fome”