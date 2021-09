Cresce procura por produtos de marca própria em supermercados

Os hábitos de vida e de consumo passaram por grandes transformações desde o início da pandemia da covid-19 e, nesse processo, os produtos de marca própria têm merecido destaque.

Segundo a pesquisa Consumer Insights, da consultoria Kantar, as marcas próprias conquistaram mais de 2,2 milhões de novos compradores no primeiro semestre de 2020. Só no mês de junho o setor saltou de 29% de penetração para 33% no mesmo período de 2019, com 22% de variação em unidades comercializadas. O faturamento do setor em 2020, de acordo com a Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro), chegou a R$ 8 bilhões, aumento superior a 9,5% na comparação com o ano anterior.

Na rede de varejo colaborativa Coop, as marcas próprias representam em média 7% do fornecimento geral e ganham cada vez mais a preferência de compra de cooperados e clientes. Elas estão presentes em praticamente todos os corredores de suas 31 lojas, formando uma família de 853 produtos, dividida entre as assinaturas Coop e Delícias da Coop.

Com qualidade equivalente à dos líderes de mercado, porém com preços mais competitivos, a marca Coop envolve 348 itens produzidos por 63 fornecedores, que vão de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e de limpeza, até alimentos para gatos. A linha Delícias da Coop, produzida pela Central de Panificação, possui 505 itens e as grandes vedetes são o panetone, pudim de leite e toda a linha de pães, pizzas e bolos. A linha de bolos confeitados, por exemplo, conta com a chancela da Nestlé em vários sabores.

Para destacar a qualidade e variedade de toda a sua linha de marcas próprias, a Coop realizará em toda a sua rede uma ação promocional entre 1 e 30 de setembro e, além de tabloide especial, haverá uma forte campanha nas redes sociais com live e posts de receitas com Silvia Branconaro, influenciadora digital e apresentadora de TV no segmento gastronômico.

Coop

A Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos e 113 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade. Site: https://www.portalcoop.com.br