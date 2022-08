Japão comemora bicentenário da Independência do Brasil com Brazilian Day

Evento acontece em setembro, pela primeira vez em Hamamatsu

O maior evento da comunidade brasileira em território nipônico, o Brazilian Day, está de volta em novo local e com muitas novidades. Tradicionalmente a atração acontecia em Tóquio, mas este ano acontecerá pela primeira vez em Hamamatsu, na província de Shizuoka.

Japão

Após dois anos paralisado devido a pandemia, o evento realizado pelo Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu e organizado pela Promotion Brazil, definiram os dias 3 e 4 de setembro para a festividade que acontecerá no espaço cultural Entetsu Soramo, ao lado da estação de trem da cidade, onde residem cerca de 10 mil brasileiros.

O Brazilian Day Hamamatsu 2022 tem como objetivo comemorar o Bicentenário da Independência do Brasil em ambiente de congraçamento e integração entre as comunidades brasileira e japonesa na “cidade mais brasileira do Japão”.

Toni Garrido

No Palco, mais de 30 apresentações artísticas e culturais, da dança de ballet a roda capoeira, os mais diversos estilos musicais como mpb, bossa nova, pagode, forró e claro, o sertanejo, todos com talentos da comunidade verde amarela do Japão. A grande festa conta ainda, com praça de alimentação e a gastronomia típica do Brasil, prestações de serviços, sorteio de brindes e a grande atração, o convidado especial Toni Garrido.

De acordo com a organização, a expectativa é de 20 mil pessoas durante os dois dias de evento

Brazilian Day 2022 em Hamamatsu

Dias: 3 e 4 de setembro

Horário: 11h às 20h

Local: Hamamatsu-Shi Entetsu Soramo Galery – Ao lado da estação de trem

Realização: Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu

Organização: Promotion Brasil

