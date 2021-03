Índia deve atrasar entrega de vacinas para Covax, diz Unicef

A Índia provavelmente vai atrasar as entregas de doses da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 ao programa Covax em março e abril, informou à Reuters o Fundo das Nações Unidas Unidas para a Infância (Unicef), parceiro de compra e distribuição do programa de vacinação apoiado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a aliança global de vacinas (Gavi, sigla em inglês).

“Entendemos que as entregas de vacinas contra a covid-19, para economias de baixa renda que participam do Covax Facility, provavelmente enfrentarão atrasos após um revés na obtenção de licenças de exportação para novas doses produzidas pelo Instituto Serum da Índia (SII)”, disse o Unicef por e-mail.

Covax

“O Covax está em negociações com o governo da Índia, com o objetivo de garantir as entregas o mais rápido possível”, acrescentou.

A Reuters informou nessa quarta-feira que a Índia suspendeu temporariamente todas as principais exportações da vacina da AstraZeneca feita pelo Instituto Serum, maior fabricante de vacinas do mundo, para atender à demanda doméstica com o aumento das infecções.

O Unicef também disse que os países participantes do Covax foram informados sobre suprimentos menores do que o esperado para março de doses da AstraZeneca feitas na Coreia do Sul.

“Isso se deve aos desafios que a empresa enfrenta para aumentar rapidamente o fornecimento e otimizar os processos de produção para essas entregas antecipadas”, afirmou o Unicef.



Foto:© Reuters/Sergio Perez/Direitos Reservados

Agência Brasil