JAPAN HOUSE SÃO PAULO apresenta no #JHSPONLINE destaca a tecnologia dos trens-balas japoneses

O projeto #JHSPONLINE da Japan House São Paulo continua repleto de atividades culturais e interativas em sua programação diária acerca da cultura nipônica, compartilhando conteúdos sobre diferentes aspectos do Japão por meio das redes sociais da instituição. Entre 16 e 25 de fevereiro, a programação destaca a arte do Shodō e suas vertentes, o design de embalagens e o ato de embalar, além do Clube de Leitura, que discute a obra de Akutagawa, autor considerado o “pai do conto japonês”.

#JHSPONLINE

A fim de evidenciar os designs das embalagens japonesas e a sua importância ao povo nipônico, nos dias 16/02 e 23/02, o #JHSPONLINE apresenta um Glossário de termos em japonês que explora o universo do ato de embalar na cultura japonesa. No país, o embrulho tem quase o mesmo valor do objeto embrulhado, e o cuidado com esse elemento representa o respeito e a admiração pela pessoa que será presenteada.. A série de posts explicará ao público sobre diversos termos japoneses que estão presentes na exposição ‘Embalagens: Designs Contemporâneos do Japão’, em cartaz até 14 de março de 2021.

Mostrando novas vertentes que reforçam um Japão sustentável, no dia 18/02, será apresentado o conteúdo “Por Dentro dos Uniformes Olímpicos Japoneses”, com o propósito de destacar a importância em evitar o desperdício e despertar formas alternativas para preservação do meio natural no esporte. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio serão os primeiros a apresentar uniformes ecológicos confeccionados com material reciclado de outras roupas.

Dando continuidade sobre as peculiaridades da arte da caligrafia japonesa, o Shodō, tema da exposição ‘DŌ: o caminho de Shoko Kanazawa’, em cartaz até 28 de fevereiro, entra no ar, no dia 19/02, um vídeo feito especialmente para a JHSP sobre o processo de fabricação do pincel fude, utilizado pelos artistas para realizar as pinceladas expressivas e delicadas dos caracteres japoneses. No conteúdo, o fabricante de pincéis Edo mostra desde a seleção dos pelos para as cerdas até a finalização dos tipos de pincel, o oofude (grosso) e o kofude (fino). Já no dia 24/02, outro alicerce notório na arte do Shodō, a tinta chamada sumi, ganha espaço na programação no vídeo “Fabricação da Tinta Sumi”, mostrando seu processo de produção. Feita a partir de carvão, é usada preferencialmente para a caligrafia japonesa, sendo popularmente produzida pela fábrica Kobaien, fundada em 1577, em Nara.

Já no dia 23 de fevereiro, data em que é celebrado o “Dia do Furoshiki”, o #JHSPONLINE destaca na programação um vídeo com Sandra Fukada, proprietária das lojas Shin e Furoshiki, ambas localizadas dentro da Japan House São Paulo, que contará sobre esta arte milenar do Furoshiki, termo que designa formas de embrulhar objetos utilizando um pedaço de pano quadrado, representando a criatividade e variedade na hora de presentear alguém querido, guardar algum item ou até mesmo fazer uma bolsa. Sandra contará curiosidades e explicará sobre as técnicas e amarrações, compartilhando dicas que poderão ser replicadas em casa. Os trens-balas japoneses, os famosos “Shinkansen”, conhecidos pela pontualidade e segurança, algo que o povo nipônico respeita na cultura, ganham destaque na programação, no dia 25/02.

Fechando o mês, dia 25/02, às 19h, a literatura japonesa marca presença na programação com o Clube de Leitura Japan House São Paulo, projeto em colaboração com a revista Quatro Cinco Um, sob a curadoria de Natasha Barzaghi Geenen, diretora cultural da instituição, e Paulo Werneck, editor

da publicação. No encontro, o público poderá se aprofundar ainda mais na cultura nipônica por meio dos contos de Akutagawa, considerado pai do conto moderno japonês. Rashômon – conto mais famoso do autor – se tornou objeto de estudo para muitos profissionais e estudantes, fazendo referência a um portal localizado na cidade de Quioto, capital do Japão na era Heian (794-1192), além de também ser conhecido no cinema por inspirar o filme de mesmo nome, dirigido na década de 1950 por Akira Kurosawa.

Confira abaixo a programação completa entre 16/02 e 25/02:

Glossário relacionado ao universo do embalar no Japão



Quando: 16 de fevereiro – Terça-feira

Conteúdo: Termos japoneses ligados à cultura do embalar no Japão, como atividade complementar à exposição ‘Embalagens: Designs Contemporâneos do Japão’, em cartaz até 14 de março de 2021.

Por Dentro dos Uniformes Olímpicos Japoneses



Quando: 18 de fevereiro – Quinta-feira

Conteúdo: Os atletas dos times olímpico e paralímpico do Japão usarão durante as competições uniformes que foram criados de forma sustentável, a partir da reciclagem de materiais usados que foram coletados em uma campanha massiva, que envolveu milhares de torcedores japoneses.

Pincel Edo



Quando: 19 de fevereiro – Sexta-feira

Conteúdo: Vídeo exibe o processo de fabricação dos pincéis fude, utilizados no Shodô, como atividade complementar à exposição ‘DŌ: o caminho de Shoko Kanazawa’, em cartaz até 28 de fevereiro.

Dia do Furoshiki



Quando: 23 de fevereiro – Terça-feira

Conteúdo: Sandra Fukada, proprietária das lojas Shin e Furoshiki, localizadas dentro da Japan House São Paulo, mostra técnicas e curiosidades sobre como embrulhar objetos usando o Furoshiki.

Glossário relacionado ao universo do embalar no Japão

Quando: 23 de fevereiro – Terça-feira

Conteúdo: Termos japoneses ligados a cultura do embalar no Japão, como atividade complementar à exposição ‘Embalagens: Designs Contemporâneos do Japão’, em cartaz até 14 de março de 2021.

Fabricação da Tinta Sumi



Quando: 24 de fevereiro – Quarta-feira

Conteúdo: Tinta sumi é um grande alicerce para a realização da caligrafia japonesa. e ganha espaço na programação online como atividade complementar à exposição ‘DŌ: o caminho de Shoko Kanazawa’, em cartaz até 28 de fevereiro.

Shinkansen, a rede de trens de alta velocidade que une o Japão

Quando: 25 de fevereiro – Quinta-feira

Conteúdo: Os trens-balas japoneses são conhecidos pela sua pontualidade e alta velocidade que os permitem cruzar o Japão em questão de poucas horas, unindo as principais regiões do país.

Clube de Leitura Japan House São Paulo – Rashômon e outros contos, de Akutagawa

Quando: 25 de fevereiro, às 19h – Quinta-feira Inscrição obrigatória: bit.ly/JHSP451_fev

Conteúdo: Akutagawa é um autor literário considerado como “pai dos contos modernos” no Japão. A programação destaca alguns, como o seu conto mais famoso, Rashômon.

Confira as mídias sociais da Japan House São Paulo:

Site: https://www.japanhousesp.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/japanhousesp

Twitter: https://www.twitter.com/japanhousesp

YouTube: https://www.youtube.com/japanhousesp

Facebook: https://www.facebook.com/japanhousesp

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/japanhousesp

Para assinar a newsletter, acesse: https://www.japanhousesp.com.br/newsletter/

Japan House São Paulo

A Japan House é uma iniciativa com a finalidade de divulgar os diversos atrativos, atividades e medidas governamentais do Japão, ampliando o conhecimento de toda a comunidade internacional referente à cultura japonesa. Inaugurada em 30 de abril de 2017, a Japan House São Paulo foi a primeira a abrir as portas, seguida por Londres (Inglaterra) e Los Angeles (EUA). Atua como plataforma pública na geração de oportunidades de cooperação e intercâmbio entre o Japão e o Brasil, nas mais diversas áreas como artes, negócios, esportes, design, moda, gastronomia, educação, turismo, ciência e tecnologia. Apresentando o Japão, promove exposições, seminários, workshops e inúmeras outras atividades em sua sede, em outros espaços e digitalmente. Em fevereiro de 2020, a Japan House São Paulo alcançou a marca de 2 milhões de visitantes, sendo considerada uma das principais instituições culturais da Avenida Paulista. Desde abril de 2020, a instituição possui a Certificação LEED na categoria Platinum – o mais alto nível de reconhecimento do programa – concedida a edificações sustentáveis.

Trens-balas japoneses