Jacareí recebe nova unidade do Grupo Sabin

Referência em medicina diagnóstica, a empresa abre as portas do novo espaço, projetado para atender de forma integral as necessidades de cada cliente. A 2ª unidade da cidade tem ambiente e o portfólio diferenciados para entregar saúde de valor e excelência na região

Jacareí

Localizado a pouco mais de 80 quilômetros da cidade de São Paulo, Jacareí foi mais uma vez escolhida pelo Grupo Sabin para abertura de uma nova unidade. Estruturado na Avenida Siqueira Campos, coração da cidade, o espaço abre as portas para atendimento a partir desta terça-feira, 14.

Jordânio Alves, Gestor do Grupo Sabin na região

Projetada para atender até 200 pessoas por dia, a unidade recebeu todos os protocolos de saúde para que pacientes e colaboradores contem com o que há de melhor em medicina diagnóstica em um ambiente seguro e acolhedor. Nos 10 guichês de atendimento, o cliente terá à sua disposição atendimento personalizado e um portfólio com mais de 3.500 opções de serviços de saúde. “Fizemos uma análise das principais necessidades da região e para atender às demandas dos nossos clientes, inserimos no negócio alguns diferenciais, não disponíveis na primeira unidade, como os exames de sexagem fetal; scanner de veias; espaço de curvas; espaço infantil; exame toxicológico; óculos de realidade virtual; coleta Ginecológica; Teste da Bochechinha; e amplo estacionamento. Além disso, contaremos com uma ampla rede de convênios atendidos para que o acesso seja mais facilitado possível”, destacou Jordânio Alves, Gestor do Grupo Sabin na região.

Grupo Sabin

Um dos maiores players do setor, o Grupo Sabin tem 37 anos de história no mercado brasileiro e há 5 anos chegou à Jacareí. Hoje, consolidado como líder na região, o Sabin projetou este novo ambiente para dar ainda mais conforto e comodidade aos mais de 235 mil moradores da cidade. “Nossa primeira unidade foi aberta em 2016 e, hoje, passados mais de 5 anos de atuação, sentimos necessidade de expandir a oferta de nossos serviços laboratoriais. Nosso crescimento e liderança também nos inspirou neste novo projeto e conseguimos entregar tudo bem rápido. As obras duraram pouco mais de 3 meses e agora é hora de abrir as nossas portas para receber nossos clientes em um espaço pensado para eles, onde podemos assegurar o atendimento personalizado e humanizado, e oferecer o que há de melhor em medicina diagnóstica. Vamos fortalecer cada vez mais a relação de confiança que eles têm com a nossa marca”, destacou Jordânio.

Reconhecido por instituições nacionais e internacionais pela qualidade dos seus serviços de saúde, gestão de pessoas, responsabilidade socioambiental e pesquisas técnico-científicas, o Grupo Sabin está presente em todas as regiões do Brasil. Hoje, são mais de 5,7 milhões de clientes atendidos por ano, nas unidades distribuídas em 12 estados e mais o Distrito Federal. Em São Paulo, 9 cidades já contam com os serviços do Sabin, além de Jacareí, a empresa está presente também Ribeirão Preto, Franca, Campinas, Barueri, Osasco, São Caetano do Sul, São José dos Campos, Taubaté e Caraguatatuba. O crescimento sustentável inspira a empresa a investir nos planos de expansão e seguir avançando de forma estratégica para que todos tenham acesso amplo portfólio de produtos e serviços nas áreas de diagnóstico por imagem, vacinação e análises clínicas.

Sabin

A mais nova unidade está localizada na Avenida Siqueira Campos, 510 e estará aberta de segunda à sexta, de 6h30 às 17h. Para mais informações: (12) 2138-9500 ou acesse https://www.sabin.com.br