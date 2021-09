Hospital São José implanta teleconsulta para psiquiatria

Medida reduz tempo de espera por consulta, garante atendimento multiprofissional e especializado

Atendimento rápido com uma equipe multiprofissional altamente qualificada e o uso da tecnologia para o atendimento remoto, são fatores que elevam a qualidade e a satisfação nos serviços de saúde. Alinhado com estas estratégias, o Hospital São José, uma empresa do Sistema Hapvida, deu início às teleconsultas para pacientes internados que precisam de atendimento de psiquiatria.

O coordenador de clínica médica do Hospital São José, Dr. Alexandre Librantz, destaca a importância da nova modalidade de consultas para os beneficiários. “Demos início aos atendimentos por esta modalidade, pois ela é essencial para o bem-estar dos pacientes e há poucos especialistas desta área atuando em hospitais”, explica.

Sistema Hapvida

Com a novidade, quando o paciente internado necessita de acompanhamento com o psiquiatra, uma teleconsulta é agendada muitas vezes para o mesmo dia. O atendimento é realizado por meio de um software reconhecido internacionalmente que garante o sigilo e o registro das informações para fins de prontuário médico. Além disso, o especialista também orienta e acompanha a equipe médica que está assistindo cada caso, presencialmente.

Para o diretor de telemedicina e saúde digital do Sistema Hapvida, Dr. Luciano Cunha, a telemedicina é uma forma importante de quebrar barreiras geográficas e socioeconômicas. “Dentro dos hospitais, é uma ferramenta valiosa para ajudar pacientes nas mais diversas situações clínicas e auxilia as equipes assistenciais locais a conduzir os casos com maior assertividade no diagnóstico e tratamento”, ressalta.

Teleconsultas

Luciano destaca a qualidade e a eficiência com o novo serviço para fortalecer os atendimentos aos beneficiários. “Esperamos, com este tipo de serviço, atuar fortemente na eficiência das operações hospitalares, reduzindo o tempo de permanência nas instituições, e melhorando a qualidade na assistência. Estamos investindo nesse modelo em todo o Brasil, para os mais de 40 hospitais da rede, com equipamentos dedicados e treinamentos para todas as equipes”, conclui.

Em breve, as teleconsultas, na unidade, devem ser ampliadas também para outras especialidades médicas, garantindo que os pacientes tenham acesso cada vez mais rápido a profissionais especializados.

Hospital São José