Prefeitura permite abertura do comércio em geral aos domingos

A Prefeitura de São José dos Campos publicou nesta quinta-feira (10) um novo decreto que regulamenta as regras de funcionamento do comércio em geral, seguindo as atualizações da fase amarela do Plano São Paulo de combate à pandemia de covid-19.

ACI (Associação Comercial e Industrial)

Atendendo a uma solicitação da ACI (Associação Comercial e Industrial), a Prefeitura permitirá a abertura do comércio de rua aos domingos, até 22h (limitado a 10 horas de funcionamento), primeiramente em caráter experimental, a partir do próximo fim de semana.

Com a ampliação do horário de funcionamento, a Prefeitura acredita que evitará aglomerações comuns nesta época do ano próxima ao Natal.



Neste domingo, o funcionamento dos estabelecimentos será acompanhado pelas equipes do Departamento de Fiscalização e Postura e da Vigilância Sanitária, que irão observar se todas as medidas de segurança sanitária determinadas pelos decretos municipais e estadual estão sendo cumpridas.

De acordo com o decreto, o descumprimento das regras gerais ou específicas e as legislações relacionadas ao enfrentamento da covid-19 resultará a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 5.000, além de medidas e sanções cabíveis de natureza civil, administrativa e penal. A multa será aplicada em dobro a cada reincidência.

Em caráter experimental, o funcionamento pode ser até as 22h, limitado a 10 horas por dia – Foto: Charles de Moura/PMSJC