Flacidez nas pernas: como tratar?

Descubra como tratar a flacidez nas pernas mudando seus hábitos e confira alguns truques para disfarçá-la.

A flacidez nas pernas pode ser causada por muitos motivos, desde perda repentina de peso, sedentarismo, envelhecimento da pele e alimentação desequilibrada. A solução para este problema é preencher a pele flácida com mais músculos e aumentar a produção de fibras colágenas, a fim de oferecer sustentação e proporcionar elasticidade à pele.

Além disso, ainda há diversos tratamentos estéticos disponíveis no mercado, como o creme firmador, que é um dos produtos para o corpo que mais contribuem para a melhoria deste quadro.

Como evitar a flacidez nas pernas e manter a saúde em dia?

Confira algumas dicas importantes que ajudam a minimizar a flacidez em todo o corpo e a manter a saúde.

Beba bastante água

Manter o organismo hidratado é importante para preservar a elasticidade da pele por mais tempo, pois a água renova as fibras colágenas e melhora a circulação, impedindo a retenção de líquidos e o inchaço.

Consuma alimentos ricos em colágeno e proteínas

As proteínas que são encontradas em grãos, ovos, carnes magras, leites e derivados são fundamentais para conservar os músculos que ajudam no preenchimento da pele.

Além disso, apostar em uma alimentação rica em colágeno, encontrado em frutas cítricas, como limão, kiwi e laranja, também ajuda a manter a pele mais firme. Frutos vermelhos, chá verde e vegetais são ricos em antioxidantes e combatem o envelhecimento precoce, evitando a flacidez da pele.

Pare de fumar

O cigarro prejudica bastante a circulação sanguínea e conta com substâncias que antecipam o envelhecimento da pele. Portanto, largar o cigarro é uma das providências a serem tomadas caso você se preocupe com a flacidez das pernas.

Pratique exercícios físicos

Manter o corpo em movimento é essencial para a musculatura. Fibras musculares firmes e tonificadas são fortes aliadas na luta contra a flacidez. Ademais, praticar exercícios físicos também contribui para a queima de gordura, que é responsável por deixar algumas partes do corpo, como abdômen, braços e pernas, flácidas.

Procure manter o peso estável

Emagrecer e engordar, engordar e emagrecer: este efeito sanfona é prejudicial à pele. A mudança de peso constante, especialmente se for muito radical, faz com que as fibras elásticas do órgão se danifiquem, causando flacidez e estrias. Sendo assim, ao perder peso, é necessário manter uma alimentação equilibrada para não haver alternâncias na balança.

Como disfarçar a flacidez das pernas?

Agora que você já sabe como tratar a flacidez, veja algumas dicas de como disfarçá-la durante o tratamento.

Autobronzeador

O autobronzeador é um cosmético bastante utilizado no verão. Ele elimina o contraste e a sombra causados pelas ondulações na pele, além de proporcionar uma espécie de jogo de luz por meio de seus pigmentos cintilantes, que ajudam bastante a disfarçar a flacidez.

Meia calça líquida

Criado especialmente para as pernas, esse cosmético esconde as imperfeições da pele formando uma película sobre ela. Outra vantagem do produto é que ele não mancha as roupas e tampouco sai na água, o que possibilita uma durabilidade maior. Além disso, por ser em spray, a aplicação é bastante simples, o que garante que a pele fique lisa e uniforme, de acordo com cada tom de pele.

Laquê

Embora seja um fixador para cabelos, o laquê também é uma boa opção de disfarce, especialmente nas áreas em que a flacidez e as celulites estão mais evidentes, pois o brilho reflete a luminosidade e esconde as imperfeições. O produto também possui um efeito tensor que tem o poder de esticar a pele, que melhora bastante o aspecto da flacidez.