Confira a lista dos smartphones mais vendidos no mundo no primeiro trimestre de 2020

Apple, Xiaomi e Samsung são as líderes do mercado

Com o crescimento de pessoas trabalhando em modelo home office nos últimos meses, os aparelhos eletrônicos, como notebooks e celulares, ganharam ainda mais importância no dia a dia da população. A tecnologia avançou de maneira tão intensa que alguns smartphones já podem ser comparados a computadores por possuírem um bom poder de processamento, acesso à internet, aplicativos e programas para reprodução de músicas e vídeos, entre outras funções.



Com o crescimento desse mercado, estão disponíveis várias marcas diferentes para o consumidor, que diferem de preço, design e até sistema operacional. Entre os dez modelos de celulares mais vendidos no primeiro trimestre de 2020, de acordo com a lista divulgada pela consultoria Canalys, é possível encontrar opções para quase todos os tipos de consumidor. Apesar da empresa Apple estar em primeiro lugar, é a sul-coreana Samsung que aparece mais vezes na lista.



Além do iPhone 11, em primeiro lugar, a Apple conta com outros dois modelos entre os mais vendidos do primeiro trimestre: o iPhone 11 Pro Max, em sexto lugar, e o iPhone 11 Pro, em décimo. Já a Xiaomi, empresa chinesa que mais vendeu celulares Android no período, aparece em segundo lugar com o modelo Redmi Note 8 e 8T, tendo o Redmi Note 8 Pro em quinto lugar e o Redmi 8A em nono. Por fim, a última empresa que aparece na lista é a Samsung, com o maior número de modelos, sendo Galaxy A51 em terceiro, Galaxy A10s em quarto, Galaxy A20s em sétimo e Galaxy A01 em oitavo.



Apesar da pouca variedade de empresas, é possível encontrar modelos mais sofisticados, como o iPhone 11, até os mais simples, como os populares da Samsung, que apresentou maior número de vendas em modelos básicos, acessíveis para o público que procura um bom celular, mas sem uma grande quantidade de acessórios extras. Por sua vez, os números da Xiaomi mostram o crescimento da participação da marca no mercado mundial, com destaque para a Europa, tornando-se a principal fornecedora de smartphones na Espanha.

Após adquirir um celular novo, é sempre importante tomar algum cuidado para aumentar a durabilidade do aparelho. Usar película e capinha de proteção, por exemplo, é essencial para proteger o aparelho de quedas e riscos. Outra medida importante é contratar um serviço de seguro. Muitas opções, como seguros para Samsung, cobrem acidentes domésticos comuns, como oxidação causada por líquidos, além de roubo ou furto.

Foto:Divulgação