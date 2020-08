Investimentos em inteligência artificial e machine learning para o setor financeiro

FH lança solução inteligente para operações bancárias. A suíte de aplicativos cloud possui aceleradores de conexão com bancos, emissão e reconciliação de boletos, cartões de crédito e extrato bancário

Todos os setores da economia têm sido impactados pelas novas tecnologias e por dispositivos que interligam máquinas e pessoas, não tem sido diferente para o segmento financeiro, que possui consumidores conectados e em busca de soluções rápidas para serviços bancários, por meio de alguns cliques. Isso pode ser comprovado pela pesquisa feita pelo IDC, em 2019. A empresa líder em inteligência de mercado divulgou que 65% dos brasileiros usam o celular para acessar serviços de banco. Se essa já era uma realidade, imagine, agora, com a pandemia.

Inteligência artificial

Certamente, ir a uma agência tradicional se tornou ainda mais distante da realidade da maioria. Embora os investimentos em inteligência artificial têm aumentado, assim como o leque de serviços digitais com integrações em tempo real, diante do cenário atual e no período pós-pandemia, os bancos terão que oferecer plataformas e serviços digitais cada vez mais completos, que atendam às necessidades e expectativas dos seus clientes.

Atenta à realidade do setor, a FH, empresa de tecnologia especializada em processos de negócios e software, desenvolveu um serviço inteligente para as empresas se conectarem aos serviços bancários. Com o Smart Digital Services Banks (SDS), as organizações conseguirão encurtar a distância dos processos de negócios ligados às finanças, além delas estarem em conformidade com as novas regulamentações.

De acordo com o Delivery Manager da FH, Rodrigo Glauser,a regulamentação do Open Bank pelo Banco Central, com iniciativas recentes como o PIX, aprovação de pagamentos via WhatsApp,é uma revolução prestes a ocorrer no setor financeiro, que possibilitará a pulverização do mercado de crédito. Com isso, novas fintechs devem entrar no mercado, com uma abordagem 100% digital e com APIs (protocolos de comunicação aberto) seguras, que permitem que os ecossistemas se conectem a esses serviços.

Open Bank

“O Open Bank possui uma camada de tecnologia padronizada, o que possibilita uma maior oferta de serviços financeiros e transações on-line e a FH, como especialista nos sistemas empresariais SAP, traz sua expertise acumulada de mais de 20 anos para oferecer uma suíte de aplicativos para aproximar o ERP a esses serviços”, completa.

Banks

O Banks é um serviço em nuvem (SaaS), gerenciado por meio de um ambiente seguro, que autentica checkouts, reconciliações e trocas interbancárias de arquivos para mais de 15 instituições financeiras do Brasil. Faz a comunicação segura entre os serviços de organizações financeiras e o ERP SAP, tanto ECC quanto SAP S/4HANA.

Machine learning

“É fundamental o apoio da tecnologia para customizar os sistemas e integrá-los em serviços financeiros. Até porque é um pesadelo, que demanda muita mão de obra, pensar na reconciliação de cartão de crédito, boletos, transferências e demais movimentações das contas bancárias. Com a solução, as equipes podem focar em outras atividades, deixando essa integração bancária por conta do sistema, que possui criptografia, é antifraude e utiliza inteligência artificial e machine learning, além dos protocolos necessários para garantia de compliance e segurança de dados”, conclui Glauser.

FH

Sobre a FH – Ao completar 20 anos de atuação de mercado, a FH, empresa de tecnologia especializada em processos de negócios e software, passou a integrar o Grupo itelligence. Líder mundial de consultoria SAP, a itelligence conta com uma equipe global de 9,2 mil colaboradores, ao qual os 700 profissionais da FH também fazem parte. A empresa, consolidada no mercado de TI desde 1999, possui mais de 250 clientes ativos, seis sedes – Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Joinville, Rio de Janeiro e Brasília e atuação em mais de 30 países nos mais variados segmentos da indústria, como: varejo, manufatura, utilities, financeiro, agroindústria e setor público. A companhia conta ainda com três linhas de negócio: Services, formada pelas áreas de Consulting, Customer Experience e Fiscal – dedicadas à venda e implementação de projetos SAP, projetos omnichannel e projetos fiscais; Managed Services – suporte online 24 x 7 – e Software – Solução Fiscal GUEPARDO e ECG (mensageria cloud). Possui reconhecimento e posição de liderança em implementações de SAP S/4HANA, segundo a ISG Provider Lens. Mais informações em: http://www.fh.com.br.

