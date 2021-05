Inovação em consultórios infantis: quais as vantagens de personalizar o ambiente?

Na era instagramável, ter um consultório atrativo e confortável aos pequenos pacientes contribui para valorizar o ambiente e gerar maior retorno financeiro aos profissionais da saúde

Muitos médicos e profissionais de saúde, optam por atuar em um consultório próprio, devido a maior autonomia para organizar a agenda de atendimentos da melhor forma possível tanto para seu bem-estar quanto para os pacientes. Além disso, outro fator positivo de ter um consultório próprio é a possibilidade de montar e planejar o ambiente com seus gostos e desejos pessoais. Contudo, para profissionais que trabalham com atendimento infantil, o desafio do consultório é um pouco maior, pois ele precisa estar adaptado para atrair os pequenos pacientes, contribuindo para que eles se sintam confortáveis e acolhidos no ambiente hospitalar, já que é um momento que pode causar medo e inquietação.

Pensando nisso, ter um consultório infantil personalizado pode contribuir muito para o bem-estar das crianças e pais e responsáveis que as acompanham. “Investir em um projeto de design para o consultório é o ideal para criar experiências positivas com os pequenos pacientes, proporcionando um ambiente mais alegre, unido ao bom tratamento dos profissionais que atuam ali, destaca Camila Francisco, designer de interiores da Mia Design Infantil.

No entanto, na era instagramável, as vantagens de ter um consultório infantil com design diferenciado são maiores para o próprio médico e a clínica que atua. A imagem de uma marca é tudo e isto não seria diferente na área da saúde. Ao divulgar boas imagens e descrições sobre o ambiente nas redes sociais, quando um possível paciente busca pela clínica, ele pode se sentir mais atraído pela beleza do espaço e, claro, pela reputação do profissional. Portanto, a premissa é: quanto mais bonito e encantador o espaço for, mais pacientes podem chegar até a clínica em busca de um atendimento humanizado em um consultório atrativo e aconchegante — especialmente no caso de crianças. Além disso, quando um paciente visitar seu espaço, ele pode querer registrar o momento e publicar nas redes marcando o consultório, gerando uma mídia espontânea justamente pelo visual do consultório.

Com a valorização do ambiente hospitalar, além do aumento na quantidade de consultas, o retorno financeiro pode ser refletido também no valor das consultas, já que o atendimento será humanizado desde a entrada do paciente no lugar, é possível avaliar melhor o custo de cada consulta, por proporcionar uma experiência mais completa e satisfatória aos pequenos pacientes, possibilitando uma interação melhor entre médico e paciente.