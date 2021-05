Conheça as 3 estradas mais bonitas do mundo para uma viagem de carro

Essas estradas possibilitam passeios memoráveis, em que o importante não é o destino, mas, sim, o trajeto

As chamadas road trips, termo em inglês utilizado para designar viagens em que pegamos estrada, são uma excelente forma de conhecer a fundo o lugar que estamos visitando. Quando optamos pelo mais fácil ou prático, muitas vezes, não abrimos uma brecha para sair um pouco do convencional e perdemos a oportunidade de conhecer o lugar mais a fundo, uma área fora de suas cidades mais populares ou pontos turísticos famosos.

Existem algumas estradas que proporcionam um verdadeiro show para os turistas e tornam o caminho bem mais atrativo que o destino. A Europa é campeã quando o assunto é road trip, mas a América do Sul também possui uma boa seleção de belíssimas estradas para se conhecer. Confira três das estradas mais bonitas do mundo para se fazer uma viagem de carro.

The Wild Atlantic Way (Irlanda)

Começando por uma famosa estrada europeia, The Wild Atlantic Way, localizada na Irlanda, é considerada a mais bela de todo o continente. O trajeto percorre nove condados e três províncias ao longo de 2.500 quilômetros, indo do oeste até parte da costa norte e sul do país.

Através dessa estrada, é possível passar por vários dos principais pontos turísticos da Irlanda, incluindo a Península de Inishowen, o Condado de Donegal, Ulster, Kinsale, os Condados de Cork e muito mais. Além de todos esses lugares, ainda dá para conhecer as Falésias de Moher, alguns penhascos próximos do Mar Céltico que já foram palco de muitas produções hollywoodianas.

Ruta 40 (Argentina)

Partindo para o turismo sul-americano, a Ruta 40 da Argentina percorre praticamente uma ponta a outra do país, com 5.200 quilômetros de extensão que conectam 27 caminhos diferentes da Cordilheira dos Andes até a divisa com a Bolívia. Essa é uma boa oportunidade de passar por 20 parques nacionais argentinos e suas paisagens, que ficam a quase 5 mil metros do nível do mar.

A Ruta 40 ainda possibilita conhecer as vinícolas de Mendoza e a geleira de Perito Moreno, paisagens mais frias e um tanto diferentes do clima tropical que estamos acostumados.

Costa Verde (Brasil)

Também conhecida como BR-101, ou Rodovia Rio-Santos, a estrada de Costa Verde vai do centro-norte de São Paulo até o litoral sul do Rio de Janeiro, garantindo algumas das paisagens mais bonitas do Brasil. Em seus 550 quilômetros, é possível contemplar mais de 70 praias paradisíacas como Ubatuba, Paraty, São Sebastião, Bertioga, Angra dos Reis e Mangaratiba.

Aqueles que planejam encarar essa road trip em um futuro próximo e não possuem veículo próprio sempre podem procurar uma locadora de carros para alugar um e garantir esse passeio inesquecível.

Foto: Divulgação