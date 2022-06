Conheça as 5 loterias mais populares de todo o mundo

Ter sorte e ganhar na loteria não é uma aspiração exclusiva de qualquer nacionalidade. Contudo, nos países onde há sorteios especiais para o Natal ou Ano Novo, a boa sorte seja invocada com menos frequência do que em outros.

Apesar da tradição de cada país, existem muitas loterias ao redor do mundo que distribuem prêmios milionários em todos os meses do ano. Algumas delas funcionam de forma totalmente online – é possível jogar na Keno online, por exemplo, em qualquer lugar do mundo.

Para matar sua curiosidade vamos separamos neste artigo 5 loterias ao redor do mundo que são extremamente populares, mas talvez você ainda não conheça. Vamos a elas!

#1. Powerball: O maior sorteio do mundo.

A loteria Powerball, dos Estados Unidos, é indiscutivelmente a maior do mundo. A loteria americana é oferecida em 44 estados, Distrito de Colúmbia, Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas.

O prêmio mínimo da Powerball é de US$ 40 milhões, e os vencedores podem escolher entre o pagamento em 30 anuidades ou em dinheiro, após dedução de impostos e despesas legais. Em 2016, a Powerball ofereceu um prêmio de US$ 1,6 bilhão, o maior da história das loterias americanas.

#2. Mega Millions: Pelo menos 40 milhões.

Outro exemplo de loteria famosa é a Mega Millions, também dos Estados Unidos, que começou com seus primeiros passos em 1996 como The Big Game.

Oferecido em 44 estados, além do Distrito de Columbia e das Ilhas Virgens Americanas, é caracterizada também por um prêmio mínimo de US$ 40 milhões que aumenta quando você não ganha, e não tem limite.

Você pode conferir do último resultado da loteria online para checar em quanto o prêmio está acumulado nesse momento.

Os vencedores podem receber o dinheiro distribuído em 30 anuidades, que são acrescidas de 5% ao ano para se ajustar ao aumento de preço (índice de inflação), ou optar por receber o prêmio em dinheiro, e em pagamento único, que é a opção mais comum.

3. Euro Millions: O Rei das Loterias Europeias.

O sorteio do Euro Millions decorre todas as terças e sextas-feiras à tarde em Paris.

Espanha, França e Reino Unido participaram no primeiro sorteio, ao qual se juntaram posteriormente Áustria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal e Suíça.

Em 6 de outubro de 2017, um bilhete vendido em Jinamar, bairro localizado entre os municípios de Las Palmas de Gran Canárias, na Espanha, ganhou um prêmio de 190 milhões de euros.

4. Euro Jackpot: Competindo pela coroa do Euro Milhões.

Em escala europeia, também se destaca a loteria Euro Jackpot, nascida em Amsterdã, Holanda, em 2011. O sorteio acontece todas as sextas-feiras às 21h em Helsinque (Finlândia).

As vendas dos primeiros bilhetes começaram em 2012. Alemanha, Finlândia, Dinamarca, Eslovênia, Itália, Holanda e Estônia foram os primeiros países a participar. A Espanha aderiu em 2012 e em 2015 foram ganhos mais de 31 milhões de euros na Espanha.

5. SuperEna MAX: A queridinha da Itália.

Além disso, também podemos destacar a SuperEna Max, que é uma loteria italiana com um prêmio inicial mínimo entre 76 e 89 milhões de euros! Os sorteios acontecem três dias por semana, às terças, quintas e sábados às 19h30, horário de Roma.

Por fim, como você pode ver, não importa onde você esteja ou onde esteja a loteria que você deseja participar, os prêmios milionários estão esperando pelos vencedores.

Imagem de Hermann Traub por Pixabay