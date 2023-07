Incríveis dados curiosos sobre o jogo da roleta

O jogo da roleta é um fascinante e popular jogo de cassino que têm muitas curiosidades desconhecidas para muitas pessoas

Descubra os segredos do incrível jogo da roda giratória

Existem muitos jogos de cassino, mas a roleta certamente se destaca entre todos eles. O jogo da roleta da sorte é um dos jogos mais intrigantes e mais famosos do mundo. A roda giratória da roleta proporciona a emoção e o divertimento que poucos jogos têm, por isso essa dinâmica de jogo consegue cativar a atenção de muitos jogadores ao redor do mundo. Por isso, hoje vamos revelar alguns dos segredos por trás desta roda giratória, vamos conhecer os fatos interessantes que se escondem neste popular jogo de azar.

Existe uma curiosa lenda em torno da roleta, esse mito é conhecido como a “lenda do diabo”. Essa história diz que Blaise Pascal, ou seja, o inventor da roleta que aliás era um matemático francês, teve que fazer um pacto com o diabo para poder obter os conhecimentos que lhe permitiram criar o jogo em questão. Além do mais, a soma de todos os números da roleta, ou seja, todos os números de 0 até 36, dão como resultado 666, número que geralmente é associado ao diabo. Claro que é só uma lenda de natureza folclórica e não existe nenhuma prova de que isso tenha acontecido assim, porém, é uma divertida história que todos os aficionados da roleta e dos jogos de cassino deveriam conhecer.

Outra curiosidade a respeito da roleta é que existem alguns números que mundialmente são conhecidos como os “números da sorte” neste jogo. No entanto, isso pode variar de uma cultura para outra, o claro exemplo disso é o número 7 que em muitas culturas ocidentais é considerado o número da sorte enquanto na cultura chinesa o número que, segundo dizem, outorga boa sorte é o número 8. Assim, muitos apostadores respeitam esses mitos e apostam muito do seu dinheiro nos números da sorte, enquanto, outros constroem as suas próprias crenças e tem os seus próprios números da sorte. Nos cassinos a grande maioria dos apostadores têm as suas superstições e acreditam que certas ações e certos números podem lhes trazer sorte.

Apesar da fama da roleta existem variações para este jogo. Principalmente há duas variedades que são as mais conhecidas e as mais jogadas ao redor do mundo. Essas duas variantes são a roleta europeia, também conhecida como a roleta francesa, e a roleta estadunidense, que é conhecida como a roleta americana. A principal diferença entre essas duas versões é a quantidade de casas verdes que a roda tem. No caso da roleta francesa, ela tem apenas um zero verde, já no caso da variedade estadunidense, ela possui duas casas verdes: uma com um só zero e outra com duplo zero. Quanto mais casas verdes uma roleta tiver, maior será a vantagem do cassino.

Em conclusão, a roleta é um incrível jogo o qual tem um monte de crenças em redor. É muito bom conhecer a sua história, a sua origem, as suas variedades e tudo o que a torna. Para os aficionados da roleta esse jogo não tem comparação.