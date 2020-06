Next gen é agora: GPUs NVIDIA GeForce são as primeiras com suporte completo aos recursos do DirectX 12 Ultimate

A NVIDIA lança nesta quarta (24) GeForce Game Ready Drivers que oferecem suporte completo aos recursos do Microsoft DirectX 12 Ultimate, incluindo DirectX RayTracing (DXR), sombreamento de taxa variável (VRS), mesh shaders e sampler feedback.

Esses drivers fazem das GPUs NVIDIA RTX as primeiras e únicas com suporte de hardware ao DX12 Ultimate, além de oferecer o software necessário para tirar total proveito da API da Microsoft. Com esta atualização, a NVIDIA também se torna o primeiro fabricante de GPU a oferecer, com um driver público, suporte ao agendamento de GPU acelerado por hardware.

Esta atualização também inclui suporte para nove novos monitores compatíveis com G-SYNC e configurações otimizadas com um único clique para dezenas de jogos.



Suporte completo ao Microsoft DirectX 12 Ultimate

O DirectX 12 Ultimate da Microsoft representa o que há de mais moderno em interfaces de programação de aplicativos gráficos (APIs) e funciona com todas as GPUs GeForce, TITAN e Quadro RTX. A NVIDIA foi pioneira nos recursos do DirectX 12 Ultimate com o lançamento da arquitetura de GPU Turing em 2018. Com esta versão do software, desenvolvedores de jogos, criadores e jogadores ganham acesso a um conjunto completo de ferramentas para a revolucionária tecnologia de Ray Tracing em tempo real.

“É necessário um portfólio abrangente de software para tirar proveito dos recursos de hardware de última geração”, disse Sean Pelletier, gerente sênior de produtos e software GeForce da NVIDIA. “Na NVIDIA, o suporte ao DirectX 12 Ultimate é mais do que uma caixa de seleção, é uma garantia de que realizamos o trabalho necessário para oferecer aos nossos clientes um produto completo com um conjunto de recursos que pode levar toda a indústria adiante.”

O DirectX 12 Ultimate padroniza as muitas tecnologias inovadoras da GeForce RTX para jogos de próxima geração e multiplataforma. Trata-se de um conjunto de recursos do DirectX 12 que representa um novo padrão gráfico compartilhado entre o PC e o console e inclui: DirectX Raytracing (DXR) tier 1.1, Variable Rate Shading (VRS) tier 2, Mesh Shaders e Sampler Feedback.



Amplo suporte para softwares de criação

O Studio Driver também oferece desempenho e confiabilidade aprimorados a vários dos principais softwares de criação. Nas últimas semanas, as aplicações que receberam melhorias ou aceleração por RTX incluem: Adobe Premiere Pro 14.2, Adobe Substance Alchemist, Blender 2.83, Chaos V-Ray 5 para Autodesk 3ds Max e Corel Painter 2021.



Desempenho aprimorado pelo agendamento de GPU acelerado por hardware

Com esta atualização de software, a NVIDIA oferece suporte ao agendamento de GPU acelerado por hardware, um novo recurso que também foi introduzido pela atualização do Windows 10 de maio de 2020. O agendamento de GPU acelerado por hardware permite que as GPUs lidem com os cálculos de reprodução de vídeo e games com mais eficiência, gerenciando diretamente sua memória de vídeo.

Esse novo recurso também pode ajudar a melhorar o desempenho e reduzir a latência nos hardwares suportados. O agendamento de hardware funciona independentemente da API (DirectX, Vulkan, OpenGL), de modo que uma ampla variedade de aplicativos e jogos pode se beneficiar desse novo recurso, incluindo softwares de Filmes e TV, Netflix e jogos.



Nove novos monitores compatíveis com G-SYNC

Os monitores ASUS VG259QM, Dell AW2521HF e LG 34GN850 são os mais novos modelos a integrar o programa de compatibilidade com G-SYNC . A iniciativa planeja educar os consumidores sobre quais monitores trazem uma boa experiência de entrada de variação de taxa de atualização (variable refresh rate, ou VRR).

Os monitores validados recentemente são: AOC AG273F1G8R3, ASUS VG27AQL1A, Dell S2421HGF, Lenovo, G24-10, LG 27GN950, LG 32GN50T / 32GN500, Samsung 2020 Odyssey G9, Samsung 2020 Odyssey G7 27 “e Samsung 2020 Odyssey G7 32”, dando aos jogadores ainda mais opções ao procurar uma ótima exibição de jogos.

No programa de compatibilidade com G-SYNC, a NVIDIA trabalha junto com os fabricantes de monitores para validar a experiência nos aparelhos compatíveis com o protocolo AdaptiveSync. Aqueles que passam são certificados como “Compatível com G-SYNC”. Para uma lista completa de monitores compatíveis com G-SYNC, clique aqui .



Configurações ideais de jogos em “um clique”

As configurações ideais de um clique do GeForce Experience permitem que você configure instantaneamente as opções de jogo para o hardware do seu sistema, garantindo uma jogabilidade otimizada e suave. Mais de 700 títulos são suportados e, desde o lançamento do driver anterior, adicionamos suporte para mais 12:

Age of Empires III: Complete Collection

Command & Conquer Remastered Collection

Deadside

Gears Tactics

Mafia II: Definitive Edition

Monster Train

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4

Outer Wilds

Roblox

Shop Titans

Streets of Rage 4

Total Tank Simulator



NVIDIA Game Ready Drivers

Os Game Ready Drivers estão disponíveis antes ou no dia do lançamento dos principais títulos, e são criados para proporcionar a melhor performance e gameplay. Todos os NVIDIA Game Ready Drivers são certificados pelos testes WHQL da Microsoft.

