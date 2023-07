Suzano amplia ações de combate a incêndios florestais em São Paulo

Companhia ampliou para 19 o número de câmeras de alta resolução, dedicadas ao monitoramento de focos de incêndio 24 horas por dia, e conta com mais de 2,1 mil brigadistas preparados(as) para atuarem em suas operações

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está ampliando as ações de combate a incêndios florestais nas regiões onde mantém florestas plantadas no Estado de São Paulo. Essa iniciativa está em linha com o seu compromisso para renovar a vida de contribuir para a conservação da biodiversidade. Entre as ações adotadas pela empresa está o aumento da área de cobertura da Central de Monitoramento de incêndios com a instalação de mais 7 torres de monitoramento, dotadas de câmeras de alta resolução que monitoram as áreas 24 horas por dia. Até então, o sistema de acompanhamento por vídeo contava com 12 câmeras.

“A Suzano acredita que só é bom para nós, se for bom para o mundo, e investir nas ações de prevenção e combate a incêndios traz benefícios para a população em geral, uma vez que mantém a qualidade do ar, colabora com a preservação de áreas de proteção ambiental da empresa e vizinhas, além de preservar a nossa fauna e flora. Em 2022, expandimos o monitoramento para que esse trabalho fosse ainda mais efetivo. Com as 19 câmeras, conseguimos reduzir a ocorrência de incêndios florestais em 83% das nossas áreas de plantio e 93% em áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente. Nossos resultados demonstram que estamos no caminho certo para a conservação da biodiversidade”, destacou Douglas Guedes de Oliveira, gerente de Inteligência Patrimonial da Suzano.

Incêndios florestais

As câmeras de monitoramento estão instaladas em propriedades rurais situadas em 18 cidades do Estado de São Paulo: Itirapina, Avaré, Angatuba, Votorantim, Alumínio, Itapetininga, Capão Bonito, Lençóis Paulista, Anhembi, Botucatu, Alambari, São Miguel Arcanjo, Amparo, Porto Feliz, Corumbataí, Sarapuí, Itararé e Limeira.

Quando algum foco de incêndio é identificado pela central, a equipe de brigadistas é imediatamente acionada para fazer o atendimento. Ao todo, são mais de 2,1 mil pessoas mobilizadas e que contam com todos os equipamentos necessários para o trabalho: caminhões pipas, veículos pick-ups com kit de combate, sopradores, motosserras, abafadores, enxadas, penados e roçadeiras.

SATÉLITE

Implantado no ano passado, a Suzano também conta com um sistema de monitoramento via satélite que visa o combate a focos de incêndio. O sistema conseguiu detectar princípios de fogo, antes que se tornassem de grande proporção, em nove fazendas de diferentes regiões do Estado de São Paulo. “Os investimentos da empresa para combater os incêndios florestais são constantes. Sempre estamos buscando novas tecnologias que tornem o nosso trabalho ainda mais efetivo”, completa Douglas Oliveira.

Os(As) brigadistas também passam por um intenso treinamento interno, separado em dois módulos, antes de integrarem a equipe. Há um treinamento direcionado às pessoas que utilizam enxada, abafadores, foice e ajudam no combate ao incêndio com caminhão pipa. Também há uma atividade para brigadistas que usam pick-ups e caminhões, e que precisam avaliar e coordenar o atendimento da ocorrência. Todo o efetivo também recebe instruções sobre as ferramentas de segurança.

Floresta Viva

A comunidade local também possui um papel fundamental no Programa de Proteção Florestal da Suzano, e pode informar sobre ocorrências de focos de incêndios em florestas de eucalipto ou nativas nas áreas da empresa por meio de ligação gratuita para o número 0800 771 1418, com atendimento 24 horas, ou mensagem via WhatsApp para o número 14 9 8828 3739.

As ações de prevenção nas comunidades são realizadas por meio do “Programa Floresta Viva”, que alerta a todos(as) sobre a importância da preservação da flora e fauna nas comunidades onde a empresa atua, com ações voltadas para promover a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de Renovar a vida a partir da árvore. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br

Imagem de Ylvers por Pixabay