Flamengo figura entre as marcas mais valiosas do futebol

O rubro-negro carioca está no top 50 entre os times mais ricos do mundo, com um valor estimado em R$ 516 milhões

Seja arrastando multidões no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, é possível ver alguém exibindo a camiseta de futebol do time do coração com orgulho. Na vitória ou na derrota, é inegável a paixão do brasileiro pelo esporte. Mas o que faz uma marca se tornar valiosa? São os títulos, o número de torcedores, a receita, ou tudo isso junto?

Para saber mais sobre o assunto, antes, é preciso falar sobre o único time nacional que integra a lista de clubes mais valiosos do mundo: o Flamengo.

História do Flamengo

O time do Flamengo foi criado em 17 de novembro de 1985. A princípio seria para as disputas de remo. No entanto, em 1912, foram selecionados os jogadores para compor a equipe de futebol. O time rubro-negro é o que mais conta com títulos durante a história do futebol brasileiro, totalizando 31. Leva o nome de maior vencedor do Campeonato Carioca. Segundo as pesquisas, ele também é o que mais contém torcedores fanáticos ao clube e camisa.

Com dois títulos importantes da história do Flamengo. Em 1981, contou com o grande nome do jogador Zico, que com outros da equipe marcaram a conquista da Copa Libertadores da América contra Cobreloa, do Chile, bem como venceu o Mundial Interclubes contra o Liverpool, da Inglaterra. Em 1980, ganhou o primeiro Campeonato Brasileiro.

Assim, ao longo da história do clube foi arrastando multidões de torcedores, tornando-se uma marca valiosa. Atualmente, é o único que não pertence ao continente europeu, aparecendo na posição 50 do ranking dos times mais ricos, isso porque se estima que o valor do time está em torno de R$ 516 milhões, sendo liderado pelo Manchester City da Inglaterra.

De acordo com o levantamento feito pelo site “Brandirectory”, é a segunda vez consecutiva que o Flamengo entra no ranking como um time com alto valor de mercado, consagrando-se como uma marca forte do país. O trecho da pesquisa afirma que, “o Real Madrid é agora claramente a marca dominante no negócio global do futebol. Por quatro anos, eles têm sido a marca mais valiosa graças em grande parte ao seu sucesso comercial fora do campo”.

Dentro da lista de times brasileiros, o clube lidera e é seguido pelo Palmeiras, com R$ 415 milhões e pelo Grêmio com R$ 224 milhões. Além disso, entre os clubes de futebol que ganharam mais campeonatos em 2022, estão o Flamengo e o Palmeiras.

Ranking de pontuação

Dentro da categoria de força da marca, os times brasileiros aparecem nas posições pontuadas abaixo, vale ressaltar que a pontuação máxima é 100.

O Flamengo pontua com 77,8. Em segunda posição vem o Corinthians com 74,3. Entre a disputa de Rio e São Paulo, o meio de campo não seria diferente. O Corinthians lidera essa rivalidade em relação à porcentagem de torcedores intitulados como fanáticos pela camisa, sendo 76% contra 75% de flamenguistas.

Entretanto, ficou notório que entre 2022 e 2023 o time do Palmeiras cresceu a marca para 53,2%. Já o Fluminense teve uma valorização de 48,8% e o Atlético Mineiro 47,6%.

Quando se fala sobre o valor da marca, refere-se ao benefício econômico líquido, os valores que o proprietário arrecadaria se a licenciasse no mercado aberto.

Top 10 times de futebol brasileiro com maior força de marca

Para compreender a força de uma marca, considera-se a eficácia sobre o desempenho que uma marca tem sobre a outra em qualidades e vantagens competitivas.

● Flamengo, 77,8/100;

Corinthians, 74,3/100;

Palmeiras, 72,8/100;

São Paulo, 70,2/100;

Internacional, 68,6/100;

Atlético Mineiro, 67,1/100;

Grêmio, 64,9/100;

Santos, 63,6/100;

Atlético Paranaense, 58,1/100;

Fluminense, 56,9/100.

Imagem de Rodrigo Trindade por Pixabay