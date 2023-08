Heróis de Alcântara ganham monumento em São José

A Prefeitura de São José dos Campos e o DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) realizam, na próxima terça-feira (22), às 10h30, cerimônia de entrega do monumento em homenagem às 21 vítimas do acidente no Centro de Lançamento de Alcântara, ocorrido há 20 anos.

O monumento foi feito em alvenaria e tem seis metros de diâmetro. Serão colocadas placas das instituições e uma com os nomes dos heróis. O local ficará iluminado.

Ao lado do marco, será instalado um protótipo de foguete lançador de Satélite, em referência ao evento. A solenidade de inauguração contará com a entrega de medalhas honoríficas aos familiares das vítimas do acidente.

História

Há 20 anos, durante os preparativos para o lançamento do terceiro protótipo do Veículo Lançador de Satélites do Programa Espacial Brasileiro, ocorreu um aquecimento em dos propulsores causando um incêndio na plataforma do lançamento, que acabou destruindo a Torre Móvel de Integração do veículo, vitimando os técnicos do Instituto de Aeronáutica e Espaço. O acidente ocorreu no Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão.

Heróis de Alcântara