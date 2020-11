Mickey iluminado de 7 metros de altura é atração de Natal do CenterVale Shopping

Um Mickey iluminado de 7 metros de altura vem chamando a atenção de quem passa pela Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A versão gigante do personagem mais famoso de Walt Disney é uma das atrações do CenterVale Shopping, que neste ano apostou no universo do ratinho mais amado do planeta para a sua decoração de Natal. Localizado entre as portarias A e B, o Mickey gigante é parada obrigatória para fotos de adultos e crianças que acompanham as travessuras do ratinho há 92 anos.

No interior do shopping, ainda é possível fazer fotos ao lado de estátuas 3D do Mickey e da Minnie, localizadas em frente ao Puppy Play. Na Praça de Eventos, o cliente pode visitar a “Fábrica do Mickey”, espaço temático simulando uma fábrica de presentes, onde as crianças podem se divertir brincando em um tablado musical e iluminado, além de um gira-gira personalizado com as orelhas do Mickey. Neste ano, os brinquedos foram pensados para assegurar o distanciamento entre os pequenos e evitar o contato físico entre eles, medida de prevenção ao contágio do coronavírus.

Na Praça de Eventos, um trono com um Papai Noel cenográfico é outro ponto de encontro para fotos. A partir do dia 10 de novembro, os visitantes ainda poderão fazer fotos ao lado de uma animação em realidade aumentada do Papai e da Mamãe Noel. Basta encontrar e escanear os “pontos encantados” distribuídos pelos corredores para que os personagens apareçam na tela do celular.

O CenterVale Shopping funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 20h. O empreendimento está localizado na Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9403 – Jardim Oswaldo Cruz – São José dos Campos/SP.

Inaugurado em 28 de maio de 1987 em São José dos Campos, o CenterVale Shopping foi o primeiro grande centro comercial do Vale do Paraíba e dispõe de um mix completo e qualificado integrado por mais de 240 lojas em aproximadamente 48 mil m². Desde 2008 administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das maiores plataformas de shopping centers do país, o empreendimento recebe uma média de 10 milhões de pessoas por ano e foi eleito pela quinta-vez consecutiva o shopping Top of Mind da região pela pesquisa IBOPE. A localização privilegiada, a presença de marcas exclusivas, as mais de 23 iniciativas de sustentabilidade e as ações de entretenimento realizadas mês a mês fazem com que o CenterVale Shopping tenha um vínculo emocional com o público que o torna único em sua essência.