Henkel realiza novos investimentos em projetos sustentáveis em Jundiaí

A Henkel, líder global em soluções adesivas, selantes e tratamento de superfícies, investiu aproximadamente R$ 7,2 milhões na construção das estações de tratamento de afluentes e efluentes em sua fábrica de Jundiaí, no interior de São Paulo. A Estação de Tratamento e Reuso de Água reduz a pegada ambiental de demanda de recursos hídricos e a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) contribui diretamente para a redução da poluição, considerando os limites estabelecidos na legislação.

Estação de Tratamento e Reuso de Água

A Estação de Tratamento e Reuso de Água tem capacidade de tratamento na escala de 1 milhão de litros de água ao mês, quantidade capaz de abastecer uma família de três pessoas por quatro anos. A Henkel também prevê a redução no consumo de 9,6 milhões de litros de água potável por ano. O volume que a empresa espera reutilizar é inovador, uma vez que a empresa realizará a captação da água de chuva, tendo a capacidade total de armazenagem na escala de 1,5 milhão de litros em lagoas de armazenagem de água de reuso. O alto nível apenas é possível graças a tecnologia de ponta, como leitura em tempo real dos parâmetros de qualidade da água, como pH, turbidez e cloro livre, que também serão controlados.

Já o sistema da ETE, será capaz de atender todas as exigências da regulamentação local e prevê a redução 45% da DBO inicial (demanda biológica de oxigênio), correspondendo a aproximadamente 2.000,00 mg/L por mês.

Sergio Crude, diretor de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade da Henkel para a América Latina

“Seguindo a tendência global e o compromisso com a sustentabilidade, a Henkel decidiu investir em uma solução de alta tecnologia para recuperação, captação, tratamento e distribuição de águas pluviais. Esse processo resulta na redução da demanda por água potável para atividades como descarga de sanitários, manutenção de áreas verdes, limpeza de equipamentos e utilidades. Além disso, garante o atendimento aos requisitos legais de acordo com os parâmetros de águas residuárias, como a redução da carga orgânica e poluentes oriundos dos processos produtivos”, explica Sergio Crude, diretor de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade da Henkel para a América Latina.

O conceito ambiental dos projetos foi desenvolvido pelos times de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade e Engenharia de Projetos do Brasil, com aprovação da equipe Multidisciplinar Corporativa. Pioneiras na América Latina para as plantas da Henkel, as estações podem ser implementadas na fábrica de Itapevi, após a consolidação dos parâmetros e conceitos operativos, assim como levadas a unidades fabris da companhia em outros países.

Outros projetos sustentáveis

A Henkel segue investindo em novos projetos sustentáveis para implementar em sua fábrica em Jundiaí. Entre eles está a implementação do pré-aquecedor para água de caldeiras projetado para recuperar o calor residual contido nos gases de combustão da caldeira, que aquece a água de alimentação e melhora o desempenho da caldeira em média em 5%. Essa iniciativa impacta diretamente na redução do consumo de gás natural em torno de 9 m³/h e mitigação da geração dos gases de efeito estufa em 118,66 toneladas de CO 2 por ano.

No ano passado, a Henkel inaugurou a planta de MPT, dedicada à produção de tecnologias para o pré-tratamento de superfícies de peças metálicas e de alumínio, utilizadas por diferentes indústrias como automotiva, linha branca e latas (cerveja e refrigerante). Essa unidade conta com maior nível de automação, mais ergonomia de seus profissionais na linha de produção, equipamentos com tecnologia de ponta, controle de processos e segurança. O prédio construído aproveita o declive do terreno para a transferência de matéria-prima dos tanques para o reator, além de contar com sistema de lavador de gases para o controle das emissões atmosféricas; telhas translúcidas para reduzir o consumo de energia elétrica; e ventilação natural.

Jundiaí

A fábrica de Jundiaí ainda conta com uma lagoa de contenção, com capacidade para armazenar até 1 milhão de litros de água para coletar água de chuva, que poderá ser reutilizada após tratamento, ou para ser utilizada em eventuais situações de emergência, como incêndio ou derramamento químico.

Henkel

A Henkel opera globalmente com um portfólio diversificado e bem balanceado. A companhia mantém posições de liderança com suas três unidades de negócio, tanto em mercados industriais como de consumo, graças a marcas fortes, inovações e tecnologias. Henkel Adhesive Technologies é líder global no mercado de adesivos – em todos os segmentos industriais no mundo todo. Em seus negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel mantém posições de liderança em muitos mercados e categorias ao redor do mundo. Fundada em 1876, a Henkel conta com mais de 140 anos de sucesso. A Henkel emprega mais de 53.000 pessoas globalmente – uma equipe apaixonada e altamente diversificada, unida por uma forte cultura organizacional, um propósito comum de criar valor sustentável e valores compartilhados. Como líder reconhecido em sustentabilidade, a Henkel mantém posições de liderança em muitos índices e rankings internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice DAX da bolsa de valores alemã. Para mais informação, por favor visite www.henkel.com.

Henkel Brasil

A Henkel está no Brasil há 65 anos e atua nas áreas de Adesivos, Selantes e Tratamento de Superfícies e Beauty Care, com principais marcas como Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional. A Henkel Brasil conta com mais de 970 profissionais distribuídos nas plantas de Itapevi e Jundiaí, além de um Centro de Distribuição em Jundiaí, um escritório central na Lapa e uma ASK Academy localizada na Avenida Paulista, em São Paulo.