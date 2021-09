Petrobras divulga resultado de seleção pública para projetos socioambientais

A Petrobras divulgou, nesta terça-feira (14/09), o resultado da seleção do Programa Petrobras Socioambiental. Foram contemplados 17 novos projetos a serem executados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná. Eles receberão, no total, cerca de R$ 28 milhões para desenvolverem suas atividades durante o período de dois anos nas quatro linhas de atuação (Educação, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Clima e Oceano). Na Baixada Santista, quatro projetos foram selecionados.

“Esses novos projetos visam a complementar a carteira do Programa Petrobras Socioambiental, gerando valor para sociedade, para o meio ambiente e para a companhia. Acreditamos que conseguimos reunir excelentes projetos nessa Seleção Pública e somos gratos a todos que participaram do processo”, avalia a gerente executiva de Responsabilidade Social, Olinta Cardoso.

Para cada uma das oportunidades do edital foram classificados até dez projetos, analisados por Comissões de Seleção mistas, compostas por especialistas da Petrobras e da sociedade civil. Cerca de 60 profissionais de diferentes áreas do conhecimento e setores da sociedade foram envolvidos nas Comissões.

“Um dos nossos desafios foi criar uma plataforma digital que permitiu a realização da seleção totalmente online pela primeira vez, desde o recebimento das propostas até a avaliação e o resultado. As organizações tiveram um desafio adicional na construção de suas propostas, tendo em vista que muitas atividades exigem que se façam parcerias com comunidades, universidades, órgãos públicos, por exemplo, e todas essas articulações foram feitas em meio ao distanciamento social nesse momento de pandemia”, explica Olinta.

Entre os selecionados, há cinco projetos que atuam com Educação, outros seis na linha de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, dois projetos ligados ao tema Oceano e quatro atuando na linha de Clima. Confira aqui a lista de projetos selecionados (https://petrobr.as/ppsa-selecao2021).

Além dos projetos anunciados nesta etapa, a Petrobras divulgará no final de setembro o resultado do edital de projetos incentivados, ou seja, aqueles que são apoiados pela Lei de Incentivo ao Esporte e a Cultura do Estado do Rio de Janeiro (Lei Estadual nº 8.266/2018). Para estes projetos está previsto o investimento de cerca de R$13,8 milhões.

Por meio do Programa Petrobras Socioambiental, a Petrobras apoia soluções socioambientais em temas relevantes para a indústria de óleo e gás e para os territórios onde atua, em todo o país, através de parcerias com organizações da sociedade civil. São apoiadas iniciativas voltadas para a geração de emprego e renda; para o preparo para o exercício da cidadania; para o atendimento de crianças e adolescentes; para a conservação da biodiversidade costeira e marinha; e para a recuperação de florestas e áreas naturais, entre outras.

Em 2020, o Sistema Petrobras investiu R$ 89 milhões em projetos socioambientais. Entre os principais resultados atingidos, destacam-se 303 espécies de fauna protegidas, sendo 52 ameaçadas de extinção; 139.732 pessoas participantes ativas dos projetos; e 502 publicações produzidas. As iniciativas ambientais abrangeram 71 Unidades de Conservação terrestres e marinhas, com projetos que atuaram na recuperação ou conservação direta de florestas e áreas naturais da Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga, Cerrado e Pampa. Além disso, os projetos apoiados beneficiaram cerca de 25 mil crianças na faixa etária de 0 a 6 anos – um investimento com alto retorno social esperado.

Guará Vermelho

O Projeto Guará Vermelho, idealizado pela ONG Nudaer – Núcleo de Defesa Ambiental e Educacional entre Rios, tem objetivo de promover a recuperação, conservação, preservação da biodiversidade e ecossistema dos rios Cubatão e Casqueiro, seus afluentes e manguezais. O projeto atuará na remoção do lixo das águas e margens dos rios e manguezais, separação e destinação para reciclagem ou aterro sanitário. Estão previstas ainda palestras para a comunidade enfatizando educação ambiental e temas transversais, como direitos humanos, respeito à diversidade e resgate dos princípios culturais e sociais. Cerca de 2 mil pessoas de diversas faixas etárias fazem parte do público-alvo.

Pescadores de Histórias

Voltado a moradores (crianças, adolescentes e adultos) da Vila dos Pescadores em Cubatão, o projeto realizará atividades de educação ambiental, valorização da identidade territorial e geração de renda com oficinas de reúso de materiais reciclados e costura com reaproveitamento de tecidos. O objetivo é estimular hábitos que contribuam para a redução de impactos ambientais. As atividades utilizarão narrativas teatrais e de cinema, coleta de resíduos, visitas a espaços locais, como a área de mangue e ao observatório de pássaros da região, entre outros recursos. O projeto beneficiará 360 pessoas e será realizado pelo Instituto Socioambiental e Cultural da Vila dos Pescadores de Cubatão.

Educação para Cidadania

O projeto, que tem como foco a educação para a cidadania, atuará em duas frentes: fortalecer o protagonismo cidadão por meio de ações educativas para jovens a partir de 16 anos e consolidar o ensino da cidadania no sistema de Educação Básica formal, com a construção e implementação de componentes curriculares. Participarão das atividades adolescentes, jovens e adultos de 8 cidades da região litorânea de São Paulo: São José dos Campos, Cubatão, Santos, São Vicente, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. O projeto será realizado pelo Politize! – Instituto de Educação Política (www.politize.com.br).

Recicla + Comunidade

O projeto irá estabelecer pontos de trocas de materiais recicláveis para serem comercializados, beneficiando moradores sem rendimento mensal e catadores de materiais recicláveis das comunidades Vila Elizabeth, Jardim Costa e Silva, Jardim Parque Fernando Jorge e Vila São José em Cubatão). Além de contribuir com a geração de renda das famílias mais atingidas pelos impactos sociais da pandemia, a ação incentivará a população a aderir à coleta seletiva. O projeto será realizado pela Associação Beneficente dos Catadores de Materiais Recicláveis da Baixada Santista.

