Guarujá deve controlar acesso a prainha branca

Localizada nas belas paisagens do litoral de Guarujá, a Prainha Branca se revela como um verdadeiro tesouro escondido.

Esta pérola costeira, conhecida por sua atmosfera rústica, encanta os visitantes em busca de uma experiência única à beira-mar.

Estudo Abrangente para preservação

A fim de conciliar a preservação ambiental com o crescente interesse, a prefeitura anuncia a realização de um estudo abrangente a ser iniciado em dezembro.

O objetivo é quantificar o fluxo de visitantes ao longo de 12 meses, estabelecendo limites de acesso que garantam a preservação do meio ambiente exuberante e, ao mesmo tempo, protejam a qualidade de vida dos residentes.

A proposta de restrição de acesso, originada pela Sociedade Amigos da Prainha Branca, busca criar um plano estratégico para o uso consciente deste espaço singular, reconhecendo a importância de preservar não apenas a natureza, mas também a harmonia com a comunidade local.

Como Chegar e Desfrutar

Para os aventureiros que anseiam explorar esse paraíso natural, a Prainha Branca é acessível por trilha a partir do Guarujá.

Esta jornada não só proporciona um contato íntimo com a natureza exuberante, mas também oferece aos visitantes a oportunidade de contribuir para a preservação deste tesouro natural.

A trilha revela-se não apenas um meio de acesso, mas uma experiência enriquecedora que ressalta a importância da conexão sustentável com o meio ambiente.

Medidas Ambientais: taxa de preservação ambiental (TPA)

Além das restrições de acesso, a Câmara Municipal de Guarujá está debatendo a possível implementação de uma Taxa de Preservação Ambiental (TPA). Essa medida procura mitigar os impactos ambientais e sociais causados pelos visitantes.

A proposta sugere uma taxa diária para veículos de fora da Baixada Santista que permaneçam na cidade por mais de três horas.

Residentes locais e veículos essenciais seriam isentos, refletindo uma abordagem equilibrada que reconhece a importância da comunidade local.

Valores Propostos para a TPA:

Motocicletas, mononetas e ciclomotores (acima de 50 cilindradas): R$ 4,26

Veículos de pequeno porte (compactos e médios): R$ 12,78

Veículos utilitários (caminhonetes, SUVs e kombis): R$ 17,04

Taxa de entrada de veículos turísticos para vans: R$ 42,60

Taxa de entrada de veículos turísticos para microônibus, motorhomes e caminhões de até 2 eixos: R$ 55,38

Taxa de entrada de veículos turísticos para ônibus e caminhões com três eixos ou mais: R$ 119,28

Expectativas para o Futuro

A comunidade local e os visitantes estão ansiosos pelos resultados deste estudo. As decisões tomadas impactarão diretamente o futuro da Prainha Branca, e acompanharemos de perto esse debate crucial para a sustentabilidade e preservação deste tesouro natural em Guarujá.

O compromisso com a conservação ambiental e a integração respeitosa com a comunidade local revela-se fundamental para garantir que as gerações futuras possam desfrutar da beleza intocada da Prainha Branca.

Foto de Elizeu Dias na Unsplash