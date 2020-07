Grupo Nexus promove “Campanha do Agasalho”

O Grupo Nexus promove a “Campanha do Agasalho” com arrecadação de cobertores e roupas em bom estado. A ação vai até 15 de agosto.

“Campanha do Agasalho”

Quem quiser participar, pode fazer a doação em uma das 27 lojas associadas (www.nexusoficial.com.br), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Os agasalhos arrecadados serão entregues ao Grupo Apoio Solidário (www.apoiosolidario.com.br) – que atende pessoas em situação de risco em São José dos Campos.

Grupo Nexus

Para Ana Beatriz Ribeiro Ferreira, diretora de Marketing e Eventos do Grupo Nexus, o momento requer pensar no próximo. “Esse ano durante a pandemia, aproveitamos para dar uma “geral” no estoque e percebemos que tínhamos muitos rolos de tecido sem uso, que com certeza irá aquecer e alegrar outros lares!”, ressaltou a empresária, que é proprietária da Maison Revest.

A diretora do Nexus lembra que ao “ajudar” todo mundo sai ganhando: “Cresci em um lar com muito amor, e poder compartilhar um pouco disso me faz feliz”, enfatiza.