Aspen Pharma realiza doação de mais de 10 toneladas de suprimentos para serem entregues ao Rio Grande do Sul

Ação faz parte da iniciativa global de apoio ao Mandela Day

Diante de tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, a Aspen Pharma decidiu apoiar o Mandela Day de uma forma diferente em 2024, visando dar apoio a algumas das vítimas das enchentes. A farmacêutica está doando mais de 10 toneladas de suprimentos, entre 800 cestas de alimentos, 400 cestas de higiene e limpeza, 900kgs de rações para cães e gatos. Além disso, os colaboradores de todo o Brasil estão doando, desde o mês de junho, cobertores, para oferecer apoio aos atingidos.

Rio Grande do Sul

A ação contará com a participação de todos os colaboradores. No dia 11 de julho um caminhão sairá da fábrica em Serra – ES com parte das doações e seguirá para o escritório no Rio de Janeiro para recolher os demais itens. Os suprimentos serão entregues por colaboradores da Aspen, para as famílias atendidas pelo Lions Clube – Distrito LD3, que tem a missão de servir as pessoas mais necessitadas, levando serviços de atendimento humanitário e alcançando recursos e doações para transformar a vida dessas pessoas para melhor. “Desde o começo, nossa meta sempre foi ajudar, impulsionados pelo DNA Solidário da Aspen e dos nossos colaboradores, seguindo o legado de Nelson Mandela com diversas iniciativas humanitárias e de sustentabilidade”, comenta Patricia Franco, Diretora de RH & Adm da Aspen Pharma Brasil. Essa iniciativa da Aspen, conta também com o apoio dos parceiros: Inovart, Nimbus Cargas e Seropec.

Mandela Day

Nelson Mandela foi um advogado e líder que defendia que a humanidade precisa enfrentar as mudanças climáticas, os níveis persistentes e crescentes de pobreza, bem como a desigualdade. O Mandela Day é uma celebração global anual, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que ocorre todo dia 18 de julho com o intuito de motivar as pessoas a agirem e inspirar mudanças e, ao fazê-lo, construir um movimento global para o bem. “Neste ano, o tema da campanha é “Está nas suas mãos”, e não poderia ser mais apropriado neste momento. Todos nós temos o poder de ajudar e promover mudanças positivas nas vidas das pessoas ao nosso redor, especialmente em tempos de necessidade extrema. É fundamental entendermos que a ajuda não pode ser apenas pontual; eles estão reconstruindo suas vidas e precisam de apoio contínuo. Toda ajuda importa e tudo é prioridade. Mandela sempre teve um olhar atento para aqueles que precisam urgentemente de ajuda, e essa missão também deve ser a nossa. Está nas nossas mãos fazer a diferença.”, finaliza Patricia Franco.

Aspen no Brasil

Com 15 anos de atuação no Brasil, sede no Rio de Janeiro e fábrica em Serra/ES, a Aspen Pharma oferece ao mercado brasileiro suplementos alimentares e diversos tipos de medicamentos de prescrição e isentos, tais como, anestésicos, fitoterápicos, antiácidos, cardiometabólicos, oncológicos, imunossupressores, anti-inflamatórios, entre outros, para tratamento de câncer, hipertensão, osteoporose, além de outras condições. Integram o portfólio da companhia diversos medicamentos sob prescrição como: Diprivan, Xilocaína, Ultiva, Agrastat, Omcilon-A Orabase, Zyloric, Ostriol, Imuran, Aldomet, Indocid, entre outros, além de produtos de venda livre, como: Leite de Magnésia de Philips, Calman, Magnésia Bisurada, Osteonutri, dentre outros.

Aspen no mundo

A Aspen Pharmacare é uma das principais companhias farmacêuticas do continente africano. Está em operação há 170 anos, produzindo medicamentos acessíveis e de alta qualidade. Em suas 23 fábricas, distribuídas em 15 locais nos seis continentes, desenvolve produtos de alta qualidade em parceria com outras farmacêuticas globais e centros de pesquisa de renome. Atualmente, o Grupo conta com mais de 9 mil funcionários em todo o mundo e fornece produtos para 115 países ao redor do globo.