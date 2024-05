Cantora Naessa e a dupla Fernando e Fabiano confirmados como atração musical na quinta edição do Churrasco Majestade

Além de Naessa, a dupla Fernando e Fabiano também é uma das atrações confirmadas para o evento, e mais atrações ainda serão reveladas

Com data marcada para 27 de julho, no aniversário de São José dos Campos, a quinta edição do Churrasco Majestade revela a cantora Naessa como uma das atrações principais já confirmadas para o evento.

Naessa

Conhecida como ‘A Braba do Sertanejo’, Naessa tem se destacado no cenário musical com suas músicas de sofrência e modão. Desde o lançamento de seu primeiro álbum em 2016, que contou com colaborações de peso como Maiara e Maraisa e Kleo Dibah e Rafael, a cantora vem conquistando uma legião de fãs. Com hits como “Então Tá Combinado”, em parceria com Bruno e Marrone, e “Aviso”, com Ícaro e Gilmar, a cantora consolida-se cada vez mais como uma grande promessa do sertanejo feminino.

Recentemente, Naessa lançou “Flash”, um feat com Hungria que coroou o projeto “Mais um Degrau”, de inovando dentro do gênero. Sua participação no movimento “Feminejo”, que deu visibilidade ao sertanejo produzido por mulheres desde 2016, é um marco na sua carreira. A cantora acumula mais de 20 milhões de streams no Spotify e 23 milhões de visualizações no YouTube.

Palácio Sunset

O evento, que será realizado no Palácio Sunset, na R. Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152, Jardim Limoeiro, São José dos Campos, contará com seis horas de open food e open bar, proporcionando uma experiência all inclusive para cerca de 2000 pessoas.

Churrasco Majestade

Os ingressos para o Churrasco Majestade podem ser adquiridos nas casas de carne Majestade ou através do site oficial do evento, www.churrascomajestade.com.br. Não perca a chance de participar desta celebração única, onde boa música e excelente gastronomia se encontram para criar momentos inesquecíveis.

Naessa & Fernando e Fabiano