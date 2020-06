Grupo HEINEKEN realiza ações para cuidar da saúde de seus colaboradores e familiares

O Grupo HEINEKEN no Brasil, que tem o respeito como um de seus principais valores e, por isso, coloca sempre a saúde e segurança das pessoas em primeiro lugar, tem se dedicado totalmente a proteger seus colaboradores durante a pandemia da Covid-19, olhando cuidadosamente também para suas famílias. Por isso, criou uma grande força-tarefa e implementou uma série de ações, seguindo também os termos definidos pelo Ministério da Saúde e pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Cervejaria de Jacareí

Na unidade de Jacareí, bem como nas demais espalhadas pelo País, a Companhia adotou medidas para proteger seus times, como trabalho remoto para todas as funções possíveis, distribuição de máscaras de tecido para 100% do time e entrega de um kit de higiene pessoal e do lar para todos os colaboradores da cervejaria, tanto os que foram afastados como também para aqueles que seguem na linha de frente, como operadores, técnicos de manutenção, analistas, empilhadeiristas, conferentes e liderança. Além disso, todos que chegam ao trabalho, passam pelo processo de medição de temperatura na entrada.

Motoristas e visitantes devem preencher um questionário para identificação de sintomas e, em caso de suspeita, encaminhados ao serviço de saúde. Pensando também nos impactos negativos que esse momento pode causar no equilíbrio emocional dos colaboradores, pelos canais internos, eles têm acesso a conteúdos mais leves, para manter o otimismo e a positividade, como bate-papo com psicólogos, aulas de meditação, sobre educação financeira em período de crise e até vídeos de receitas e cuidados com o pet na quarentena.

E o cuidado também foi estendido às famílias. Os colaboradores e seus familiares passaram a contar com um canal de WhatsApp exclusivo de Saúde Corporativa, que realiza atendimentos com mais agilidade, disponível 24h por dia, 7 dias por semana. Em complemento, aqueles que sentirem sintomas da Covid-19, poderão ligar imediatamente para o SAC “COM VOCÊ Família”, um 0800 que oferece as primeiras orientações a ajuda a indicar o que deve ou não ser feito nesse momento. Além dessas ações que foram implementadas para este momento, o Grupo HEINEKEN possui o programa CONTA COMIGO, no qual os colaboradores e seus familiares recebem apoio, por meio de atendimento 24 horas, em psicologia, serviço social, orientação jurídica e consultoria financeira.

Além das medidas tomadas nas unidades, a Companhia teve que usar a criatividade para, de diversas formas, se manter próxima das pessoas e presente em seu dia a dia. Uma dessas maneiras foram as tão populares lives, que colocaram executivos da empresa para reforçar mensagens importantes de saúde e bem-estar. No começo do mês, foi realizada a primeira live aberta, transmitida pelo Youtube, com o Presidente do Grupo, Mauricio Giamellaro, o médico da equipe de Saúde Corporativa e uma especialista em Psicologia positiva. Intitulada de “Tamu Junto Família”, o bate-papo leve e descontraído contou com mais de 2 mil pessoas ao vivo acompanhando o conteúdo. Além dessa aproximação, o Grupo vem organizando dias especiais para colaboradores de áreas específicas, que levam por meio de várias plataformas – Workplace (rede social interna), Whatsapp, live interna e mural, dicas de prevenção à Covid-19 e orientações de segurança dentro e fora do ambiente de trabalho. Até agora já foram realizados os “Tamu Junto” Promotor, Distribuição e Produção.

“Nós estamos constantemente monitorando a situação do País e acompanhando as necessidades de nossos colaboradores e seus familiares, para que possamos agir de forma rápida e garantir o máximo de prevenção e redução dos impactos da crise. Neste momento, sabemos da importância de estarmos ainda mais próximos, unidos, mesmo que remotamente. Só assim, sairemos mais fortes desse grande desafio”, comenta Gilberto Júnior, Diretor da Cervejaria de Jacareí, no estado de São Paulo.

Outras ações trabalhadas pelo Grupo HEINEKEN:

Compromisso de não realizar demissões estruturais em 2020 como consequência da pandemia;

O colaborador que apresentar qualquer um dos sintomas da Covid-19 é colocado em quarentena e acompanhado diariamente pela equipe médica da Companhia;

Adiantamento do pagamento de benefícios, como o bônus anual;

Comunicações diárias pelos canais internos, com atualizações e orientações para todos os colaboradores;

Campanha de vacinação contra gripe, fornecendo a dose tetravalente para garantir maior imunidade;

Afastamento de todos os colaboradores que fazem parte dos grupos mais vulneráveis, sem qualquer impacto salarial, desde o início da pandemia;

Envio de SMS para os celulares de 100% dos colaboradores, aparelhos pessoais e corporativos, além de comunicação no aplicativo de relacionamento com promotores de venda, para monitoramento da saúde;

Parceria com fornecedores de cadeira e mesas de escritório que oferece até 35% de desconto, para que os colaboradores possam melhorar a estrutura de home office.

Para conhecer todas as ações que o Grupo HEINEKEN tem realizado com comunidade e parceiros, acesse www.juntxsnessa.com.br.

HEINEKEN JACAREÍ-Foto:Rodolfo Moreira

Grupo HEINEKEN no Brasil

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas micro cervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau e Kirin Ichiban. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa.