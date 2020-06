Tiradentes conquista melhor pontuação dos últimos anos no ICMS Patrimônio Cultural

Na manhã de hoje (20), o IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico) de Minas Gerais, divulgou a pontuação provisória do ICMS Patrimônio Cultural, ano base 2019 exercício 2021.

Tiradentes alcançou a nota 17,21, a maior nota desde o ano de 2015, quando o município zerou a pontuação.

Desde o início da atual gestão, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realiza, junto com o Conselho Municipal de Políticas Culturais e Patrimônio, um trabalho muito sério de preservação do Patrimônio Cultural e Histórico da cidade, permitindo um aumento gradativo e expressivo da pontuação.

Desde o ano de 2017, por iniciativa do prefeito, 100% dos recursos vindos do ICMS são transferidos para o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio, cujo percentual obrigatório para repasse do município para o setor é de apenas 50% dos recursos.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Henrique Rohrmann, o fato de o recurso ser aplicado na preservação da cultura em sua totalidade permite que os investimentos no Patrimônio Cultural do município sejam mais altos e, consequentemente, a pontuação aumenta e reincide sobre o município. “Essas conquistas nos ajudam, cada vez mais, resgatar e preservar a rica história cultural de Tiradentes e construir um novo tempo”, afirma o Secretário.

A pontuação de Tiradentes foi a maior entre as 24 cidades integrantes do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes.

