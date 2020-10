Favoritos ficam com o título na Copa BRB de Tênis Profissional em Cadeira de Rodas

Terminou neste domingo, em Brasília (DF), a Copa BRB de Tênis Profissional em Cadeira de Rodas. O torneio, disputado no Sesc Taguatinga Sul, distribuiu R$ 30 mil em premiação e terminou com Daniel Rodrigues como campeão do Open Masculino, Meirycoll Duval campeã do Open Feminino e Ymanitu Silva com o título do Quad.

Essa foi a primeira competição realizada na modalidade após a paralisação do calendário nacional devido à pandemia do Covid-19. Diversos protocolos foram seguidos para garantir a realização do torneio com segurança para todos os envolvidos.

No Quad, Ymanitu Silva, fez valer o favoritismo. O catarinense, 10º colocado no ranking mundial da categoria, neste domingo venceu o goiano Augusto Fernandes por 2 sets a 0: 6/1 e 6/3.

Tênis em Cadeira de Rodas

“Agradeço à CBT, grande apoiadora do Tênis em Cadeira de Rodas, e ao BRB, que promove este circuito e deixa o nosso esporte ainda mais em evidência. Conquistar esse título é importante para mostrar que estamos trabalhando no caminho certo”, afirma Ymanitu.

Neste domingo, a mineira Meirycoll Duval venceu a conterrânea Ana Caldeira e chegou à quarta vitória, o que garantiu o título de simples no Open Feminino. O placar do confronto ficou em 6/4 e 6/2.

“Essa competição foi muito importante para marcar o retorno às quadras após a quarentena, com as coisas começando a se normalizar. É bom voltar a competir neste momento, que as competições internacionais estão voltando, o que dá um incentivo ainda maior”, frisa a campeã, que é a melhor brasileira no ranking mundial, na 29ª colocação.

No Open Masculino, o cabeça de chave número 1, o mineiro Daniel Rodrigues, também ficou com o título. Neste domingo, ele venceu Rafael Medeiros por 6/0 e 6/1. Impressionantemente, esse foi o único game que Daniel deixou um adversário confirmar em todo o torneio.

“Essa é uma competição muito importante, que vale muito para nós como atletas. Poder voltar a jogar neste momento e colocar em prática tudo aquilo que a gente vem treinando, é muito bom para ganhar mais ritmo e voltar 100% aos torneios internacionais”, destaca Daniel.

O torneio também teve campeões nas duplas, com Daniel Rodrigues e Adalberto Rodrigues ficando com o título no masculino, e Meirycoll Duval e Ana Caldeira confirmando a conquista entre as mulheres.

A competição foi realizada em conformidade com as recomendações sanitárias vigentes e teve uma série de medidas restritivas em relação ao coronavírus. Além da testagem obrigatória de atletas, árbitros e funcionários do evento para Covid-19, a competição não teve público presente. Também foi obedecido um cronograma de horários, para que apenas jogadores envolvidos com suas partidas estivessem presentes no clube, entre outras medidas indicadas para os tenistas.

Copa BRB de Tênis Profissional em Cadeira de Rodas

A Copa BRB de Tênis Profissional em Cadeira de Rodas foi realizada pela Confederação Brasileira de Tênis, com o patrocínio master do BRB – Banco de Brasília. Apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, da Federação Brasiliense de Tênis, do Sesc Taguatinga Sul e da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal.

A Confederação Brasileira de Tênis tem o patrocínio do BRB, Patrocinador Master do Tênis do Brasil, da Wilson, da Peugeot e da W A Sport e da Maniacs Roupas Esportivas. Apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Siga tudo sobre a CBT em www.cbtenis.com.br, www.facebook.com/cbtoficial, www.twitter.com/cbtenis, www.instagram.com/cbtoficial e www.flickr.com/cbtenis.

Ymanitu Silva, Meirycoll Duval e Daniel Rodrigues foram os campeões em Brasília-Fotos: Marcello Zambrana, Divulgação CBT

Circuito BRB de Tênis Profissional em Cadeira de Rodas, SESC Taguatinga, Brasília/DF. Foto: Marcello Zambrana/CBT

Circuito BRB de Tênis Profissional em Cadeira de Rodas, SESC Taguatinga, Brasília/DF. Foto: Marcello Zambrana/CBT