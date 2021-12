Equipe Halo invade as redes sociais de celebridades para compartilhar conteúdos sobre a COVID-19

A iniciativa global Equipe Halo, que faz parte do projeto Verificado das Nações Unidas, tem agora uma nova missão: até o fim de dezembro, cientistas brasileiros vão ocupar perfis de Instagram e Twitter de celebridades e influenciadores por um dia e compartilhar conteúdos sobre as variantes da COVID-19, reforçar a importância do ciclo completo de vacinação e da necessidade de manter as medidas de prevenção.

Entre os profissionais da equipe estão Natalia Pasternak que vai invadir a conta de Instagram da atriz e comediante Samantha Schmütz (@samanthaschmutz); Rômulo Neris que assume a conta de Instagram do ator Mateus Solano (@mateussolanooficial); Jaqueline Goes, que vai falar no Instagram do rapper Emicida (@emicida); Wasim Syed que vai movimentar o Twitter do jogador de futebol Richarlison (@richarlison97); Mellaine Dutra que vai ocupar a conta de Twitter do humorista, ator e apresentador Fábio Porchat (@fabioporchat); Letícia Kawanon, que assume o controle da conta de Twitter do rapper Criolo (@criolomc); Eduardo Finger que vai invadir a conta de Instagram da Didi Wagner (@didiwagner); e Gustavo Cabral, que invade a conta da atriz e apresentadora Titi Müller no Instagram (@titimuller_). O objetivo da ação é dar acesso a dados de saúde corretos, além de enfatizar os destaques do cenário atual da pandemia ao redor do mundo.

Equipe Halo

O projeto Equipe Halo é uma ação global que tem o objetivo de comunicar sobre a ciência de forma clara e acessível, por meio de ações protagonizadas por pesquisadores do mundo inteiro com estudos sobre a COVID-19. Desde 2020, a Equipe Halo já atingiu mais de 14 milhões de visualizações em vídeos, além de produzir diversos conteúdos e intervenções através de colaborações com o movimento #TodosPelasVacinas e organizações como Canal Futura, TikTok, YouTube, Quebrando O Tabu, KondZilla, entre outros.

Para mais informações, acesse o site da Equipe Halo aqui.