Grande Reserva Mata Atlântica terá websérie transmitida em canal de TV por assinatura

O turismo ecológico e cultural, além dos cuidados com a biodiversidade são o foco do programa

Acontece hoje, o lançamento da série documental ‘Grande Reserva Mata Atlântica’, pelo canal de TV por assinatura, TravelBox Brazil, focado em turismo. O conteúdo, gravado antes do início da pandemia, mostra locais naturais, culturais e históricos como opção de turismo ecológico e de muito aprendizado na Grande Reserva Mata Atlântica, maior remanescente contínuo e bem preservado do bioma no mundo.

Mata Atlântica

A Mata Atlântica é o segundo maior bioma de floresta tropical da América Latina, ficando atrás apenas da Floresta Amazônica. A Grande Reserva, por sua vez, abrange parte dele, passando pelos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A iniciativa tem como objetivo conectar Unidades de Conservação já existentes e promover ações voltadas à preservação do patrimônio natural e cultural da região da Serra do Mar.

Além da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) e Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, centenas de outras instituições e moradores locais se juntam à Grande Reserva Mata Atlântica para promover este território de valor inigualável para o patrimônio natural, cultural e histórico do país.

Para o coordenador de comunicação da iniciativa, Ricardo Borges, o lançamento da série é mais um passo importante. ‘‘Quanto mais visibilidade damos à Grande Reserva Mata Atlântica, mais conseguimos mostrar às pessoas a importância desses espaços e da conservação da biodiversidade e da cultura local’’, diz.

Travel Box Brazil

A série será exibida toda sexta-feira, a partir das 19h55, pelo canal Travel Box Brazil (557 CLARO | 483 SKY | 79 Vivo | 149 Oi TV), com reprise aos sábados, às 12h.

Grande Reserva Mata Atlântica

Mais informações: http://grandereservamataatlantica.com.br/

Facebook e Instagram: @grandereservamataatlantica