Papai Noel desce de helicóptero no Martins Pereira e emociona público

A emoção tomou conta de adultos e crianças que foram receber Papai Noel neste sábado (18) no estádio Martins Pereira. O Bom Velhinho chegou de helicóptero às 17h40 no centro do gramado para delírio e alegria do público estimado em mais de 6.000 pessoas.

Papai Noel de helicóptero

A chegada do Papai Noel de helicóptero no estádio é um dos principais atrativos dentro da programação do Natal de Luz. Os eventos vêm sendo organizados pela Prefeitura de São José dos Campos, ACI (Associação Comercial e Industrial) e FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo).

“Foi lindo ver o Papai Noel de perto. Foi lindo ver ele descer do helicóptero”, disse, emocionada, Isabela Reis dos Santos, de apenas 7 anos recém-completados.

Isa, como é chamada carinhosamente pelos pais, resumiu o sentimento das demais crianças. “Eu fiquei tremendo de tanta emoção. Foi lindo”, afirmou a menina.

Foto:Rodolfo Moreira

“Eu adorei. Só não conseguir ir lá dar um abraço nele e ganhar um presente”, disse Lucas Barreiro, de 8 anos.

A magia do Natal também emocionou os adultos. O metalúrgico Ivan Alves Silva, 35 anos, levou a filha e dois sobrinhos e estava visivelmente sensibilizado.

“O Natal para mim sempre foi muito especial. É o aniversário de Jesus Cristo. É um tempo de alegria, mas também de muita reflexão e agradecimento”, afirmou.

Foto:Rodolfo Moreira

Papai Noel

A chegada do Papai Noel no estádio Martins Pereira ajudou a manter viva a chama da esperança que envolve o período natalino. “Não tem como não se emocionar. Adorei vir e presenciar esta festa linda”, disse a doméstica Bernadete Souza, 34 anos.

Além da chegada do Papai Noel, o evento no Martins Pereira contou com a apresentação da Banda de Santana, Rizzo e sua trupe e a banda e coral da Igreja da Cidade.

Foto:Rodolfo Moreira

O evento seguiu os protocolos sanitários do período da pandemia, como o uso obrigatório de máscara. Os inscritos com 12 anos ou mais tiveram que apresentar o comprovante de vacinação contra Covid-19.

Programação Natal de Luz

A programação segue até a véspera da celebração do Natal com várias atrações. Nas próximas segunda (20) e terça (21), serão realizadas as últimas Caravanas Natalinas na região leste de São José.

A caravana conta com três ônibus especialmente decorados com luzes LED, com a presença do Papai Noel e carros antigos da Amicar (Amigos de Carros Antigos e Raridades de São José dos Campos).

Na segunda, receberão a caravana os bairros Santa Inês 1, 2, 3, Residencial Frei Galvão e Jardim São José 2.

O evento será encerrado na terça com trajeto pelos bairros Residencial Righi, Galo Branco e o distrito de Eugênio de Melo.

Natal no Centro

Na última semana que antecede ao Natal, a Praça Afonso Pena, no centro, vai receber várias atividades musicais e artísticas.

No dia 20, está programada a apresentação da Banda da Fundhas e do Coro Jovem de São José dos Campos. No dia 21, a atração será o Grupo de Sapateado de Natal – TAP da Longevidade.

O Quarteto de Cordas Luzes da Ribalta se apresentará no dia 22 (quarta). A programação vai ser encerrada no dia 23 (quinta) com a apresentação da Banda de Santana.

A programação completa do Natal de Luz pode ser conferida no site e redes sociais da Prefeitura de São José.