Digital Path traz soluções de automação para transformação digital nas empresas

Elton Donato, ex sócio da IOB, funda nova empresa com a missão de posicionar a tecnologia como cultura e diferencial competitivo dos clientes

Após pouco mais de um ano de pesquisa e desenvolvimento, Elton Donato apresenta ao mercado a sua nova empresa, a Digital Path. Conhecido por sua trajetória empreendedora e liderança no desenvolvimento de negócios, Elton tem o novo desafio de posicionar a inovação no centro dos negócios dos clientes a fim de aumentar a eficiência operacional e a competitividade dos negócios.

O executivo, que participou em 2013, como sócio da IOB, da segunda maior transação do setor de tecnologia no Brasil com a britânica Sage, é o CEO da Digital Path, empresa dedicada a desenvolver soluções disruptivas e baseadas em tecnologia intensiva para acelerar a transformação digital no mercado empresarial.

“Retorno ao mercado de tecnologia com um projeto maduro, experimentado e alinhado com a visão global de transformação digital. Nossas soluções são baseadas em tecnologias 4.0, a começar por RPA – Robotics Processs Automation, que são robôs digitais inteligentes capazes de operar processos e sistemas como se fossem pessoas, portanto alinhada com a visão de hiper automação e visam elevar a eficiência e a competitividade dos nossos clientes a outro patamar”, explica Donato.

Tanto na esfera pública como nas empresas privadas, a digitalização foi acelerada intensamente pela pandemia do coronavírus e impôs a transformação digital às rotinas que antes eram “analógicas”, feitas em papel e presencialmente. A necessidade do distanciamento social determinou o trabalho remoto e a adoção do ambiente digital para atividades profissionais e sociais.

Segundo o executivo, as soluções de transformação digital da Digital Path proporcionam às pessoas a oportunidade de desenvolvimento profissional e evolução para níveis mais estratégicos, a partir do uso de tecnologia para processos operacionais, repetitivos e intensos que podem ser automatizados e realizados por robôs digitais.

“Tive a oportunidade de participar da segunda maior transação de tecnologia do mercado brasileiro, a negociação entre IOB Folhamatic e Sage. Essa experiência elevou o patamar de conhecimento da transformação digital e solidificou uma visão inovadora a qual utilizarei para liderar a Digital Path com o propósito de acelerar a jornada digital de nossos clientes”, comenta Elton.

Os planos da empresa, que já opera com plataformas de RPA no mercado empresarial, preveem o lançamento de uma plataforma de RPA também para os mercados de contabilidade e PMEs, além de uma base de clientes de cinco dígitos até o final de 2021. A meta está baseada na oferta de tecnologia da plataforma de RPA Athus Automation, da qual a Digital Path é sócia global e distribuidora exclusiva no Brasil.

“A aliança com a Athus Automation viabilizou a operação no mercado brasileiro com uma plataforma de RPA proprietária”, conta Elton Donato. “Estabelecer alianças e desenvolver canais diretos e indiretos faz parte do modelo de negócio e da estratégia de escalabilidade”.

“A primeira solução da Digital Path é o SPED Automation, concebido com o propósito de ser o melhor produto de automação fiscal de processos SPED do mercado”. De acordo com Donato, a solução fortalece a visão da Digital Path de verticalização de portfólio, ou seja, de desenvolvimento de soluções especializadas por indústria. O SPED – Sistema Público de Escrituração Digital foi criado pelo governo para melhorar o controle por parte do Fisco e facilitar o cumprimento das obrigações fiscais, facilitando o envio das informações por parte das empresas.

A novidade da Digital Path ratifica o compromisso com a classe contábil. O SPED Automation reduz até 80% a dependência de pessoas nos processos SPED, de acordo com os resultados obtidos nos pilotos com algumas empresas onde, além da economia e redução de custos, possibilitaram a realocação de profissionais para atividades estratégicas.

Digital Path

Sediada em Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, a Digital Path tem como missão acelerar nas empresas a adoção de tecnologias da indústria 4.0 com objetivo de aumentar a eficiência e a competitividade dos negócios, reduzir custos e falhas operacionais.

Como a maioria das empresas não nasce preparada para a era da hiper automação, além de soluções disruptivas e baseadas em tecnologia intensiva, a Digital Path dispõe de uma metodologia baseada nos pilares Pessoas, Processos, Sistemas, Cultura e Tecnologia para auxiliar o mercado a entender e acelerar a transformação digital.