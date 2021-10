Governo do Estado autoriza R$ 28 milhões do Retoma SP para o Vale do Paraíba

O Governador João Doria realizou, nesta sexta-feira (8), o encerramento da 5ª edição do Retoma SP, realizada em São José dos Campos. A ação promovida pelo Governo de SP em todo o estado prevê a oferta de serviços de qualificação, emprego e renda para a população, além de ações de fomento a investimentos. Doria assinou um termo de autorizo para liberação de um total de R$ 28 milhões em recursos dos programas que compõem o Retoma SP, para aplicação específica no Vale do Paraíba.

Governador João Doria

“Ao falarmos de empreendedorismo, as nossas funções, a do Sebrae, a do Governo do Estado, das prefeituras, é criar facilidade, criar mecanismos que motivem os empreendedores para seguirem adiante ou iniciarem atividade empreendedora. Por isso estamos anunciando hoje R$ 28 milhões para aquecer diversos setores aqui da região”, afirmou o Governador João Doria.

Os recursos do Retoma SP, a serem transferidos por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, serão destinados a toda Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, distribuídos especialmente entre os programas Bolsa do Povo Trabalho, Bolsa do Povo Novotec, Bolsa do Povo Empreendedor, disponibilização de microcrédito do Banco do Povo, vagas de qualificação no Empreenda Rápido, equipamentos de tecnologia e modernização da infraestrutura das Etecs e Fatecs da região.

Doria assinou o termo de autorização dos recursos durante o encerramento do “Roadshow da Retoma Econômica e Políticas no Vale do Paraíba”. O evento, promovido pela InvestSP, foi voltado a empresários, gestores municipais, representantes de entidades e comerciantes com palestras e uma série de serviços do Governo de SP nas áreas de crédito, qualificação profissional, inovação, tecnologia e mercado internacional.

Retoma SP

Também como parte das ações do Retoma SP, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou nesta sexta-feira, em São José dos Campos, um mutirão de serviços gratuitos. A iniciativa contou com oferta de vagas de emprego, microcrédito pelo Banco do Povo, cursos de qualificação, solicitação de documentos pelo Poupatempo Digital, orientação profissional para pessoas com deficiência, entre outros serviços para apoiar toda população da região, principalmente os cidadãos que foram mais afetados pela pandemia da Covid-19. O evento ocorreu no Centro da Juventude.

Diversos estandes foram montados no local para atender trabalhadores, desempregados, estudantes e pequenos empreendedores, que tiveram acesso a serviços como: vagas de emprego, microcrédito do Banco do Povo, crédito pelo DesenvolveSP, Empreenda Rápido e Empreenda Mulher, cursos de qualificação do Via Rápida e Novotec, Bolsa do Povo (Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor, SP Acolhe e Vale Gás), serviços JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo) e do SEBRAE-SP, além de mais de 150 serviços digitais do Poupatempo.

Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen

“O Retoma SP é um evento muito importante para trazer a esperança de volta. São Paulo acolhe os seus cidadãos, por isso estamos ajudando as pessoas que mais sofreram os impactos da pandemia. Vamos levar dignidade, união, trabalho e retomada econômica para todos e todas”, destacou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Sandbox

O Governador João Doria também anunciou a criação do primeiro Sandbox do Brasil. O ambiente de teste regulatório é um modelo britânico trazido ao Brasil com a Lei Complementar Federal n.º 182/21 (Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador). São Paulo será o primeiro estado brasileiro a adotar o modelo que criará ambientes em que as empresas, principalmente as iniciantes (“startups”), poderão oferecer e testar novos produtos e serviços no âmbito de cidades inteligentes, sem as limitações impostas pelas leis e regras vigentes.

Em parceria com as empresas SPIn e Necta, os municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte terão apoio técnico do Estado para organizar seus ambientes “sandbox”, juntamente com o Parque Tecnológico de SJC, que sedia os principais testes do sistema 5G no Brasil.

Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi

A criação do ambiente de teste regulatório estadual deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). “O Governo de São Paulo é o primeiro do Brasil a levar o Sandbox Regulatório para seus municípios. Esse será um importante instrumento para a retomada da economia e promoção de negócios inovadores em todo o estado”, frisou o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Linha Verde

Doria também visitou as obras da Linha Verde de São José dos Campos. O projeto, de responsabilidade da prefeitura, prevê a criação de um corredor sustentável para ligação das regiões sul e leste da cidade, passando pelo centro. O Governo de SP firmou convênio com o município prevendo o repasse de R$ 30 milhões para a obra.