Governo de São Paulo recebe delegação da província chinesa de Guangdong

Projetos paulistas foram apresentados durante encontro para fortalecer a relação entre a província e o estado de SP

Nesta quarta-feira (14), o Governo de São Paulo recebeu, no Palácio dos Bandeirantes, uma delegação da província de Guangdong, localizada no sul da China. O encontro reforça e fortalece a relação entre a província chinesa e o estado de SP.



Na oportunidade o vice-governador, Felicio Ramuth, ressaltou as oportunidades de cooperação e falou sobre os projetos do governo paulista, que tem uma estimativa de investimento em torno de R$ 180 bilhões, entre capital privado e público, para concessões, privatizações e parcerias público-privadas.



Vice-governador, Felicio Ramuth

“Nós temos a presença de grandes empresas chinesas em São Paulo e temos grandes oportunidades de investimentos na área de infraestrutura, são 19 projetos buscando a iniciativa privada. Vemos muitas oportunidades de utilizar a expertise da China para contribuir com os planos que temos para o estado”, afirmou Felicio Ramuth.



A relação de amizade entre Guangdong e o Governo de São Paulo foi estabelecida há vários anos. O vice-governador de Guangdong, Song Fulong, ressaltou estes laços, destacando a importância da cooperação em diversas áreas, com destaque para a infraestrutura.



Guangdong

“Estamos liderando essa comitiva da província de Guangdong ao Brasil e temos como objetivo fortalecer a relação entre a nossa província e o estado de São Paulo”, disse Song Fulong.



Além do vice-governador, Felicio Ramuth, participaram do encontro o secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, e o subsecretário da pasta, Samo Tosatti. Representando a província de Guangdong estavam também o diretor de Relações Internacionais, Cang Feng, o diretor do Guangdong General Office, Liang Jiangbo, o diretor da Cidade de Foshan, Bao Kui, o diretor da Cidade de Jiangmen, Kuang Yuanzhang, e Fan Bin, do departamento de Relações Internacionais de Guangdong. O diretor institucional da BYD do Brasil, Marcello Von Schneider, também participou da reunião.



“A China tem investido muito no Brasil, sobretudo no setor de energia, nos últimos anos. No estado de São Paulo temos uma agenda muito ambiciosa de projetos de infraestrutura e seria muito importante atrair capital chinês para estes projetos”, ressaltou o secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz.