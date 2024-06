Conheça os vencedores do Prêmio Band Cidades Excelentes – Edição Especial Evolução no estado de São Paulo

Iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Aquila reconheceu as melhores gestões públicas municipais nos últimos quatro anos

O Prêmio Band Cidades Excelentes – Edição Especial Evolução anunciou neste sábado (8) os 21 vencedores do estado de São Paulo. O evento, realizado no estúdio João Jorge Saad, na sede da emissora no bairro do Morumbi (SP), foi apresentado pelos jornalistas Adriana Araújo e Marco Antonio Sabino com transmissão ao vivo no YouTube. A exibição na TV aberta está marcada para o dia 29 de junho, às 13h45, na Band São Paulo.

O encontro contou com a presença de Cláudio Giordani, CEO do Grupo Bandeirantes de Comunicação; Caio Luiz de Carvalho, diretor geral de Comunicação e Assuntos Corporativos do Grupo Bandeirantes de Comunicação; Gilberto Kassab, Secretário de Governo e Relações Institucionais do estado de São Paulo; Raimundo Godoy, presidente executivo do Instituto Aquila; além de prefeitos, secretários e assessores dos municípios classificados.

Cláudio Giordani, CEO do Grupo Bandeirantes de Comunicação

“Todos os prefeitos que estão aqui são vencedores, independentemente de ganharem a primeira posição ou não. É muito importante para o país essa premiação, pois temos indicadores de gestão para cobrar e avaliar. Desde que a Band e o Instituto Aquila lançaram essa iniciativa, podemos notar uma competição saudável entre as prefeituras, querendo se aperfeiçoar a cada ano”, avaliou Cláudio Giordani.

Caio Luiz de Carvalho destacou a importância do Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA). “Nessa quarta edição, temos uma evolução fácil de constatar. Muitas cidades começaram a acompanhar os parâmetros do Instituto Aquila, percebendo pontos frágeis na gestão. O Prêmio Band Cidades Excelentes dá visibilidade para aquele que é bom gestor. Uma boa administração pública é fundamental para a melhora da qualidade de vida dos brasileiros”.

Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Instituto Aquila

A parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Instituto Aquila tem o objetivo de transformar a realidade das 5.570 cidades brasileiras. O instrumento empregado na análise é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data para reunir as informações públicas mais atualizadas, bem como os programas enviados pelas próprias prefeituras por meio do site oficial. A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolida os resultados em uma única nota final. A localidade que recebe mais de 80 pontos é considerada excelente.

“Não há nada mais gratificante do que finalizar um mandato sendo bem avaliado. Esse é o sentimento de todos aqui presentes hoje. Acompanho essa premiação desde o início e sei do rigor que existe na avaliação das cidades. Esse reconhecimento conquistou a sociedade e virou referência”, afirmou Gilberto Kassab, que representou o governador Tarcísio de Freitas.

A quarta edição, promovida neste ano de eleições municipais, chegou com mais desafios para os administradores. Pela primeira vez, o estudo foi fundamentado no mandato completo dos prefeitos. O IGMA também passou a contar com 72 indicadores distribuídos pelos seis pilares do chamado ciclo virtuoso de desenvolvimento humano: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública; e Saúde e Bem-Estar, que ganhou seis novos indicadores, entre eles, desnutrição infantil e mortalidade por 1000 habitantes.

Presidente do Instituto Aquila, Raimundo Godoy reforçou o crescimento do prêmio ao longo de quatro edições. “Avançamos muito se compararmos com o primeiro evento. Agora estamos com 56 cidades; na primeira, foram somente 40. O Brasil vai melhorar muito porque estamos aplicando o método de fatos e dados para indicar qual o melhor caminho e conectando o estado com as cidades”.

Prêmio Band Cidades Excelentes – Edição Especial Evolução

Na etapa estadual, os municípios foram separados em três categorias de acordo com o tamanho da população local: menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil, e acima de 100 mil habitantes. Além dos campeões por pilar, houve ainda o grande vencedor em cada grupo populacional.

Conheça os vencedores:

Prêmio Principal – IGMA Geral – Cidade Excelente

· Menor que 30 mil habitantes: Borebi

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Lençóis Paulista

. Acima de 100 mil habitantes: Catanduva

Governança, Eficiência Fiscal e Transparência

· Menor que 30 mil habitantes: Rinópolis

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Araçoiaba da Serra

. Acima de 100 mil habitantes: Sertãozinho

Educação

· Menor que 30 mil habitantes: Santo Amaro do Aracanguá

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Porto Feliz

· Acima de 100 mil habitantes: Franco da Rocha

Saúde e Bem-Estar

· Menor que 30 mil habitantes: Jumirim

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Porto Ferreira

. Acima de 100 mil habitantes: Caraguatatuba

Infraestrutura e Mobilidade Urbana

· Menor que 30 mil habitantes: Taquaral

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Guaíra

. Acima de 100 mil habitantes: São Carlos

Sustentabilidade

· Menor que 30 mil habitantes: Restinga

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Araçoiaba da Serra

. Acima de 100 mil habitantes: Santo André

Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública

· Menor que 30 mil habitantes: Corumbataí

· Entre 30 mil e 100 mil habitantes: Amparo

. Acima de 100 mil habitantes: São Caetano do Sul

No dia 1º de julho, as cidades eleitas na primeira fase em todo o país disputam o troféu nacional no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília (DF). Na ocasião, serão anunciadas as melhores performances nos seis pilares e no IGMA, este com cinco divisões populacionais: menor ou igual a 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes; entre 100 mil e 500 mil habitantes; acima de 500 mil habitantes e capitais.

Os dados podem ser acessados por qualquer cidadão que queira acompanhar o progresso da região onde mora. Para os vencedores do Prêmio Band Cidades Excelentes, considerado o Oscar da gestão pública, esse reconhecimento faz toda a diferença. A iniciativa conta com auditoria externa da empresa BDO Brazil.