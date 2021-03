União Química entrega lote com 165 mil doses de sedativos essenciais para intubação ao Ministério da Saúde

Entrega será realizada hoje no centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos que na sequência fará a distribuição do lote para as unidades de saúde.

União Química

O grupo União Química realizou a entrega de um lote com mais 165 mil doses de Rocurônio e Remifentanila, sedativo e bloqueador neuromuscular essenciais para a realização de procedimentos de intubação de pacientes, para o Ministério da Saúde.

Desde o ano passado, a farmacêutica dobrou a capacidade produtiva dessas medicações para atender à alta demanda causada pela pandemia. Entre abril e maio, serão disponibilizadas cerca de 8 milhões de doses e, até o final deste ano, aproximadamente 36 milhões de ampolas serão produzidas para tratamento dos pacientes críticos em terapia intensiva com COVID 19.