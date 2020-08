Golden Tulip São José dos Campos apresenta serviço de Room Office com vista para a ponte estaiada

Referência de alto padrão na região, hotel otimiza parte dos seus quartos em escritórios luxuosos para a clientela corporativa

A nova ambientação de apartamentos do Hotel Golden Tulip, em São José dos Campos, conta com espaços privados e aconchegantes, destinados a execução de atividades profissionais para a clientela corporativa.

Em modelo de Room Office, esse seleto de apartamentos – agora sem cama – recebe mesa de trabalho, poltrona, telefone, Smart TV, frigobar, cafeteira Nespresso, banheiro privado e wi-fi rápida, além de serviços de quarto. A diária inclui duas garrafas de água e duas cápsulas de café Nespresso grátis.

O Golden Tulip São José também oferece infraestrutura de primeira para reuniões, com salas amplas, equipadas com sistema de ventilação, além de equipamentos de som, decoração e mobiliário que podem ser montados sob medida para reuniões sociais ou corporativas.

Golden Tulip São José dos Campos

O hotel fica localizado na Av. Major Miguel Naked, 144 | Colinas Shopping – em São José dos Campos (SP). As reservas devem ser feitas pelo telefone (12) 3131-4100.

Protocolos de saúde

Para a retomada, a rede Louvre Hotels Group, responsável pela administração do hotel, colocou em prática um rígido protocolo de procedimentos operacionais para garantir a saúde e segurança dos clientes e dos colaboradores, contribuindo para o combate à disseminação do novo coronavírus.

A partir de estudos científicos e orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), além das recomendações das autoridades locais, o protocolo de segurança do hotel prevê a higienização constantes de todos os pontos de contato, como elevadores, balcões e maçanetas, entre outros.

Gerente-geral do Golden Tulip São José dos Campos, Rodrigo Chediek afirma que a administração buscou no setor de saúde orientações para evoluir no processo de higienização. “Antigamente, hospitais procuraram a expertise da hotelaria para buscar uma acolhida mais afável aos clientes. Agora, nós fomos aos hospitais para aprender novos protocolos, métodos e processos de limpeza. Aqui, no Golden Tulip, revisitamos todos os nossos processos e ampliamos o foco para áreas de maior contato”, explica.

Room Office Day Use – Valores

Contratação diária (das 8h às 19h) – R$ 119,00

Contratação semanal (segunda a sexta) – R$ 495,00

*Esses valores são especiais para o período de soft opening.

Imagem de Vinzent Weinbeer por Pixabay