Festival Lollapalooza Brasil movimenta R$ 421 milhões em São Paulo

O Festival Lollapalooza Brasil agitou o Autódromo de Interlagos de 25 a 27 de março, levando 302 mil pessoas nos três dias de evento e movimentando R$ 421,8 milhões na capital paulista nesta edição – incluindo gastos com produção, montagem, patrocínios, além das despesas dos turistas e moradores da cidade com hospedagem, transporte, alimentação, compras e outros. Deste total, o gasto direto só de turistas foi de R$ 123 milhões.

Central de Informação Turística no evento. Foto: Daniel Deák/ SPTuris.

Prefeitura de São Paulo

A pesquisa feita pela Prefeitura de São Paulo, por meio do Observatório de Turismo e Eventos da São Paulo Turismo (SPTuris, empresa municipal de turismo e eventos), revelou o perfil do público no evento, composto por 53,1% de pessoas de fora da cidade, sendo que a maioria desses turistas era do interior de São Paulo, seguido por visitantes dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O tempo de permanência dos visitantes de outras cidades na cidade foi, em média, de 4,2 dias.

Os dados de impacto financeiro do evento na cidade são do Observatório de Turismo e Eventos (OTE/SPTuris) em cooperação com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Secretaria Estadual de Viagens e Turismo (Setur-SP).

Impacto positivo para a cidade

Para o presidente da SPTuris, Gustavo Pires, com a retomada de eventos, a capital paulista deve ficar movimentada o ano inteiro. “A prefeitura apresentou há menos de uma semana o Calendário de Eventos Estratégicos da cidade e o Lolla foi o primeiro megaevento que já gerou todo esse impacto, mostrando que a cidade tem muito a ganhar com a realização de grandes eventos”.

Segundo o levantamento, 97% do público afirmou que a Prefeitura deve continuar apoiando o festival, que nesta edição teve apresentações de grandes artistas e bandas como Emicida, Mano Brown, Pablo Vittar, Alok, Doja Cat, Alessia Cara, The Strokes, Miley Cyrus, Planet Hemp e muito mais.

Autódromo de Interlagos

Pesquisa durante o Lollapalooza Brasil 2022. Foto: Daniel Deák/ SPTuris

“Além disso, a São Paulo Turismo deu apoio ao evento com a divulgação de atrações turísticas da cidade junto aos promotores nas redes sociais e a disponibilização de uma Central de Informação Turística no evento”, completou Gustavo Pires.

SPTuris

Confira abaixo os principais dados preliminares da pesquisa realizada pelo Observatório da SPTuris no Festival Lollapalooza Brasil 2022:

· 60% do público era feminino

· 75,6% tinham entre 18 e 29 anos

· 44,6% do público utilizou o metrô para chegar ao local

· 51,8% foram pela primeira vez ao evento

· 33,7% do público de fora da cidade ficaram hospedados em hotel

· 92,6% usaram mídias sociais para se informar, principalmente o Instagram

· 81,7% pretendem voltar em próximas edições

· Gasto médio dos turistas: R$ 1.645,62

· Permanência média: 4,2 dias

A pesquisa completa estará disponível em alguns dias no site: www.observatoriodeturismo.com.br

