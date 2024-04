Gisele Bundchen lança Colcci Jeans no Copacabana Palace

Estrelada por Gisele, nova marca destaca a essência do jeanswear no mercado de moda brasileiro e anuncia a chegada de João Foltran à direção criativa

Sempre presente na Colcci, o denim é o protagonista do grupo AMC Têxtil. Criada exclusivamente para o segmento, Colcci Jeans é a nova marca lançada para consolidar a potência e versatilidade do denim. Para anunciar a chegada da etiqueta, Colcci Jeans ganhou, no dia 2 de abril, um evento em formato de convenção, fechado para franqueados, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Gisele Bündchen foi presença confirmada na ocasião e será a protagonista da campanha de Primavera Verão 2025 da Colcci Jeans.

Gisele Bündchen

Ao lado de Gisele Bündchen e do squad da marca, a festa contou ainda com a presença de Jade Magalhães, Schynaider Moura, Isa Temoteo, Jordanna Maia, Maitê Faitarone, Celina Locks, Reis Rodrigues, Cris Paladino, Felipe Tito, Silvia Braz e Theodoro, além dos representantes da marca pelo Brasil.

Colcci Jeans

Em um capítulo marcante de seu legado na indústria, Colcci aproveita também para anunciar João Foltran como Diretor Criativo da linha masculina da etiqueta e da mais nova Colcci Jeans, ao lado de Adriana Zucco. Na convenção, João apresentou com desfile e uma festa exclusiva aos convidados a sua primeira coleção para Colcci Jeans.

Responsável pela direção conceitual e comercial do segmento masculino, João une sua expertise reconhecida na indústria de moda brasileira e do jeanswear à de Adriana Zucco, diretora criativa da marca, para promover uma revolução no mercado ao unir estilo e responsabilidade ambiental. Entusiasta pelos processos de lavanderia de denim, João coleciona a certificação mundial, Golden Rivet, concedida pela italiana Candiani – no Brasil, João é o único com o selo e 8º nome globalmente.