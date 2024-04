Sudeste registra novos 755 mil usuários em site de sexo e swing

Sexlog divulga o censo dos fetiches e outras preferências sexuais dos seus 20 milhões de usuários de todo o País

O Sexlog, maior site de sexo e swing da América Latina, alcançou, em meados de dezembro, a incrível marca de 20 milhões de usuários. O número também pode ser traduzido como 2.140.709 novos cadastros em 2023, sendo que a região sudeste a foi a que mais cresceu no período em números absolutos, foram 755, 9 mil novos usuários, um crescimento aproximado de 14%.

A CMO da plataforma, Mayumi Sato, explica que o site conseguiu mapear quais foram as principais preferências e fetiches dos brasileiros no ano passado, batizando esse levantamento de Censo dos fetiches. “Esse é um levantamento único, com informações que, além de curiosas, podem nos ajudar a entender melhor como nos relacionamos, pelo menos, entre quatro paredes. O Sexlog representa uma parte significativa do Brasil, como um microcosmos. Nossa comunidade é um retrato do que acontece na sociedade. Em mais de uma década de história, entender o que desperta o prazer no brasileiro por meio de dados de comportamento, tem sido revelador e queremos compartilhar essas descobertas”, afirma.

O crescimento entre os estados do sudeste

Proporcionalmente, Minas Gerais foi o estado que teve o maior crescimento, 15,8%, o que representa aproximadamente 169,5 mil novos usuários. Já o Espírito Santo teve um acréscimo de 15,7%, porém, em números absolutos, essa quantia representa quase 33,2 mil pessoas. São Paulo foi o terceiro estado que mais cresceu, 13,6%, o que se traduz em 425,2 mil novos cadastros. Por fim, o Rio de Janeiro registrou o crescimento de 12,5% – o mesmo que 127,8 mil pessoas.

Sexo anal é o queridinho dos brasileiros

Quando faz seu cadastro, o usuário do Sexlog pode selecionar os fetiches em que tem interesse ou pode não preencher nenhum. Cada um é livre para navegar no site da maneira que preferir. Considerando os cadastros de 2023, o sexo anal, foi o fetiche que mais atraiu quem se cadastrou no ano passado. Entre aqueles que assinalaram algum fetiche, mais de 100 mil – 6,6% – das pessoas disseram ter esse como o seu principal interesse. Em segundo lugar no ranking dos fetiches mais requisitados por esses usuários está a orgia, 4,6%. Já o voyeurismo obteve 3,4% desse desejo, o gang bang 3,42% e o cuckold 3,33%.



TOP #5 fetiches na região sudeste

Sexo anal

Esse é o fetiche sensação do momento. No sudeste não é diferente e, pelo menos, 55,9 mil novos usuários inseriram este como um de seus principais interesses na plataforma. Porém, esse número pode ser ainda muito maior, visto que não são todas as pessoas que declaram de onde são e outras preferem não marcar quais são os seus fetiches preferidos. Dessas pessoas, a maioria está em São Paulo, aproximadamente 32,6 mil. Já Minas Gerais tem, pelo menos, 10,9 mil interessados; no Rio de Janeiro eles são 9,8 mil e no Espírito Santo são 2,4 mil.

Orgia

A orgia tem uma grande quantidade de adeptos no sudeste. Ao menos 38,2 mil novos usuários marcaram essa caixinha como uma de suas preferências. Sendo que, novamente, São Paulo saiu na frente com mais adeptos do fetiche, são 21,7 mil. Minas Gerais aparece em segundo lugar, com 7,7 mil; o Rio de Janeiro vem em seguida com 6,8 mil e o Espírito Santo com 1,8 mil.

Voyeurismo

O ato de observar alguém transando é o fetiche de, pelo menos, 31 mil sudestinos que ingressaram no Sexlog em 2023. Destes, 18 mil são paulistas; 5,8 mil são cariocas; 5,7 mil são mineiros e 1,3 mil são capixabas.

Gang Bang

Em 2023, mais de 30,1 mil novos usuários do Sexlog, da região sudeste, se mostraram motivados em encontrar parceiros para praticar gang bang. São Paulo tem, ao menos, 17,8 mil interessados no fetiche, enquanto Minas Gerais possui 5,7 mil; Rio de Janeiro 5,2 mil e Espírito Santo 1,3 mil.

Cuckold

O fetiche do corno tem feito a cabeça dos brasileiro ano após ano e aparece como o quinto preferido no sudeste em 2023, foram 29,8 mil os que selecionaram este como um de seus fetiches de maior interesse. Em São Paulo, ele foi a escolha de 17,8 mil pessoas; em Minas Gerais foram 5,5 mil; no Rio de Janeiro 5,2 mil e no Espírito Santo 1,2 mil.

