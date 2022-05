Garena anuncia nova edição da C.O.P.A. FF: Corrida do Milhão

Programada para começar em junho, a competição premiará o campeão com um milhão de reais

Trazendo novidades ao cenário competitivo, a C.O.P.A. FF receberá uma nova edição temática: Corrida do Milhão. A competição acontecerá entre os dias 22 de junho e 2 de julho e terá transmissão na tv aberta, pela RedeTV! aos sábados e domingos, durante a fase classificatória, além dos canais oficiais no YouTube, na BOOYAH!, e no TikTok.

Serão 24 equipes na disputa pelo prêmio de um milhão de reais. No torneio, os 18 times classificados para a série A da LBFF 8 serão chamados junto a outras seis equipes convidadas.

Os times serão sorteados em quatro grupos. A cada dia, dois grupos se enfrentam por quatro quedas em quatro mapas. Além de Bermuda, Kalahari e Purgatório, a C.O.P.A. FF também trará para o competitivo o novo mapa Alpine, lançado em dezembro de 2021.

Durante a fase classificatória cada equipe recebe um ponto por abate, exceto pelo primeiro abate de cada queda, que valerá três pontos. Além disso, cada equipe também terá pontuação por colocação, seguindo o mesmo padrão da LBFF. Para os últimos dois dias dessa fase, as pontuações de abate e de classificação valerão o dobro.

Na final, os pontos serão zerados, não havendo pontuação bônus para nenhuma equipe. Se mantém a pontuação do primeiro abate, a pontuação dos demais abates e a pontuação por colocação.

Os 12 times que chegarem à final disputarão por até oito quedas para definir o vencedor. A primeira equipe a somar o total de 100 pontos vence o campeonato.

Além da premiação, os jogadores também concorrem aos títulos de MVP. Um deles, disputado apenas entre os jogadores de times classificados para a Série A da LBFF 8 e o outro, entre os competidores dos times convidados.

As equipes convidadas serão anunciadas em breve. Para mais informações sobre a C.O.P.A. FF, acompanhe as redes sociais de esports no Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.

Free Fire pode ser baixado pela App Store e Google PlayStore.

A Garena é uma desenvolvedora e produtora líder global de jogos online. Free Fire, seu título mobile de battle royale, foi o jogo móvel mais baixado do mundo em 2019, 2020 e 2021, de acordo com data.ai, anteriormente conhecido como App Annie.

A Garena é dirigida por jogadores apaixonados e tem uma compreensão única do que os jogadores desejam. Ela licencia e publica exclusivamente títulos de sucesso de parceiros globais – como Arena of Valor, Call of Duty: Mobile e League of Legends – em mercados selecionados globalmente. A Garena defende experiências sociais e de entretenimento por meio de jogos, permitindo que suas comunidades se envolvam e interajam. A Garena também é líder na organização de esportes eletrônicos e sedia alguns dos maiores eventos de esports do mundo.

A Garena faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), uma empresa líder global na Internet para o consumidor. Além da Garena, os outros negócios principais da Sea incluem seu braço de e-commerce, Shopee, e braço de serviços financeiros digitais, SeaMoney. A missão da Sea é melhorar a vida dos consumidores e pequenas empresas com tecnologia.

Para mais informações sobre a Garena, visite o site.