Arsenal e Chelsea fazem a final da Copa da Inglaterra. Quem leva o título?

O dérbi da capital pode confirmar a soberania do Arsenal na competição. Isso porque os Gunners são recordistas de conquistas: 13 títulos e a alcunha de maior vencedor da história do torneio.

Mas o confronto entre Arsenal e Chelsea não é inédito na Copa da Inglaterra. Pela mesma competição, as equipes se enfrentam em duas finais, em 2001/02 e 2016/17. E, em ambas, o Arsenal levou a melhor e levantou a taça.

Desta vez, sob o comando de Mikel Arteta, os Gunners apostam na ótima fase do atacante Aubameyang para furar o bloqueio defensivo dos rivais e erguer o troféu. O jogador, inclusive, foi destaque na semifinal contra o Manchester City ao anotar dois gols na vitória por 2 a 0.

Já o Chelsea, campeão na temporada 2017/18, tem a oportunidade de ganhar o primeiro título sob o comando de Frank Lampard enquanto batalha também no Campeonato Inglês para garantir uma vaga na Liga dos Campeões.

A grande dúvida dos Blues para a decisão é a presença do zagueiro Bailly. Na semifinal contra o Manchester United, o defensor sofreu um choque de cabeça com Maguire e precisou ser retirado do gramado para atendimento médico. Ainda não se sabe a gravidade da contusão, uma vez que o clube ainda não divulgou o boletim médico sobre o caso.

Por outro lado, o goleador Mount, que anotou um dos gols na vitória por 3 a 1 contra o United, está confiante para a decisão:

– Agora, temos duas finais (dois jogos do Campeonato Inglês) antes de jogarmos aqui (Wembley) novamente e precisamos entrar nos jogos com essa mentalidade, para tentar ganhar os dois jogos e nos garantir entre os quatro primeiros. Esse é, definitivamente, nosso objetivo e então estamos voltaremos aqui na esperança de ganhar um troféu. Será o melhor da temporada para todos nós – declarou o jogador.

