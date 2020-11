Gamers com uma GeForce estão prontos para Watch Dogs: Legion

O mais recente Game Ready Driver deixa os jogadores com uma placa GeForce preparados para o lançamento de Watch Dogs: Legion , com suporte a reflexos em Ray Tracing, ao NVIDIA DLSS e à nova GeForce RTX 3070.

Novo título da popular série Watch Dogs, Legion é um dos jogos mais antecipados de 2020. E quem jogar no PC com uma GeForce poderá explorar a Londres futurista do jogo com reflexos dinâmicos nas superfícies da cidade, além de utilizar o NVIDIA DLSS para melhorar ainda mais a performance.

O novo driver também proporciona a melhor experiência para DiRT 5, Ghostrunner, Need For Speed: Hot Pursuit Remastered, e Xuan-Yuan Sword VII, além de adicionar quatro monitores à relação de produtos compatíveis com G-SYNC.

Quatro novos monitores compatíveis com G-SYNC

No programa de compatibilidade com G-SYNC, a NVIDIA trabalha junto com os fabricantes de monitores para validar a experiência nos aparelhos compatíveis com o protocolo AdaptiveSync. Aqueles que passam são certificados como “Compatível com G-SYNC”. Para uma lista completa de monitores compatíveis com G-SYNC, clique aqui .

Os novos monitores validados são Acer XB323U GX, Asus VG279QL1A, Dell AW2521HFLA e Gigabyte FI25F, dando aos jogadores ainda mais opções para reprodução de jogos em alta qualidade.

Configurações ideais de jogos em “um clique”

As configurações ideais de um clique do GeForce Experience permitem que você configure instantaneamente as opções de jogo para o hardware do seu sistema, garantindo uma jogabilidade otimizada e suave. Mais de 900 títulos são suportados e, desde o lançamento do driver anterior, adicionamos suporte para mais 16:

Age of Empires III: Definitive Edition

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Modern Warfare (Added NVIDIA Reflex support)

Call of Duty: Warzone (Added NVIDIA Reflex support)

Call of Duty: Black Ops – Cold War

Desperados III

Fortnite (Added NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex and Ray Tracing support)

Mafia: Definitive Edition

Medieval Dynasty

Phasmophobia

Pumpkin Jack

Second Extinction

Serious Sam 4

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Wind Road

NVIDIA Game Ready Drivers

O Game Ready Driver está disponível antes ou no dia do lançamento dos principais games, e foi criado para proporcionar a melhor performance e gameplay. Todos os NVIDIA Game Ready Drivers são certificados pelos testes da WHQL, da Microsoft.

