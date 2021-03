MAPFRE adere à Hora do Planeta e intensifica ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030

No próximo sábado, 27 de março, a MAPFRE apagará as luzes de seus escritórios no Edifício MAPFRE e WT Morumbi, na cidade de São Paulo (SP), das 20h30 às 21h30, em adesão à Hora do Planeta, iniciativa da WWF Internacional para alertar a população mundial sobre os riscos do aquecimento global e das mudanças climáticas.

A participação da companhia na campanha reforça seu posicionamento e compromisso global com a sustentabilidade, ao promover iniciativas de conscientização e mitigação do seu impacto ambiental engajando colaboradores e a sua cadeia de valor.

Hora do Planeta

O cuidado com o meio ambiente está presente em diversas outras ações da companhia, que tem intensificado suas iniciativas para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU), e que abrangem as dimensões ambiental, econômica e social, de forma integrada e inter-relacionada.

Dos 17 ODS, a MAPFRE contribui eficazmente para nove deles: ODS 1 (Erradicação pobreza), ODS 3 (Saúde e bem-estar), ODS 4 (Educação de qualidade), ODS 5 (Igualdade de gênero), ODS 8 (Trabalho decente e crescimento econômico), ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura), ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis), ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima) e ODS 17 (Parcerias e meios de implementação).

Agenda 2030

Hoje, a empresa tem 12 sedes internacionais com certificação de construção sustentável. Além disso, assumiu o compromisso de neutralidade em carbono em suas instalações na Espanha e Portugal ainda este ano e para o restante do grupo até 2030. No Brasil, o projeto de Logística Reversa garante a destinação ambientalmente correta de eletroeletrônicos de pequeno porte segurados com garantia estendida, sendo que mais de 147 toneladas de produtos foram enviadas à reciclagem em cinco anos.

Além disso, mais de 2,3 mil pessoas plantaram cerca de 2 mil árvores e recolheram mais de 14,4 toneladas de lixo no Dia do Voluntariado MAPFRE 2019. Apenas no Brasil, mais de 620 quilos de resíduos foram recolhidos durante limpeza de praças e praias.

No âmbito global da diversidade, a companhia promove a igualdade de oportunidades de trabalho, com colaboradores de 84 nacionalidades e de cinco gerações. No Brasil, 59% do quadro de funcionários é composto por mulheres, sendo que elas ocupam 39% dos cargos de gestão e 31% de direção. Já os colaboradores com necessidades especiais somam 4,9% das posições de trabalho.

Outro ponto de destaque é o estímulo ao voluntariado corporativo, promovendo o engajamento de seus funcionários em atividades que já beneficiaram diretamente cerca de 2mil pessoas. No ano passado, quase 600 colaboradores doaram para a ação global de arrecadação de alimentos.

Fátima Lima, diretora de Sustentabilidade de da MAPFRE no Brasil e Fundación MAPFRE

“Estamos plenamente comprometidos com a Agenda 2030, buscando aumentar o interesse e a conscientização dos nossos colaboradores, para que a empresa e cada um, individualmente, possa contribuir para o avanço de temas tão importantes para o desenvolvimento sustentável, pensando no legado que deixaremos para as próximas gerações”, avalia Fátima Lima, diretora de Sustentabilidade de da MAPFRE no Brasil Brasil e Fundación MAPFRE.

MAPFRE

Sobre a MAPFRE – No Brasil desde 1992, a MAPFRE é uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro no mundo. Sólida e inovadora, está presente nos cinco continentes. Em 2020, suas receitas globais atingiram mais de 25 bilhões de euros. No Brasil atua em seguros, investimentos, consórcios, capitalização, previdência e assistência a residência e veículos. A companhia adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas). Também mantém a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove ações para o bem-estar social. Mais informações em http://www.mapfre.com.br .

