Galinha e Pirô arrastam multidão no Carnaval de São José

Fantasia, muito protetor solar e alegria de sobra no sol escaldante do feriado de Carnaval. Foliões que saíram de casa no sábado (10) e no domingo (11) coloriram as ruas nos desfiles dos blocos Pirô Piraquara e Galinha D’Angola.

Galinha D’Angola

Na manhã deste domingo, o Galinha D’Angola arrastou milhares de foliões pelas ruas da região central. Crianças, adultos e idosos se divertiram com o tradicional bloco que comemora 10 anos.

Sábado

Pirô Piraquara

O Pirô, que já havia feito a abertura oficial do Carnaval na quinta-feira, voltou às ruas do centro no sábado. Os icônicos bonecões, acompanhados da cativante ala das baianas e da vibrante Banda de Santana, saíram da travessa Chico Luiz, ao lado do Mercadão, e percorreram as ruas Sebastião Humel, Vilaça, avenida São José e Praça Afonso Pena.

Pirô arrastou milhares de foliões ao centro de São José no sábado. Foto: Paulo Amaral / FCCR

Trânsito

Os agentes da Mobilidade acompanharam e organizaram os blocos durante todo o percurso orientando os motoristas.