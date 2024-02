Do consultório para a web: médicos ampliam presença no meio digital 

Workshop em São José dos Campos oferece capacitação para profissionais de saúde

O Brasil tem testemunhado um notável crescimento de profissionais de saúde nos últimos anos. Segundo dados recentes do Conselho Federal de Medicina (CFM), o número de médicos mais que dobrou em 20 anos, passando aproximadamente de 200 mil em 2000 para um contingente de 546 mil ao final de 2022. A previsão é de que até 2028 o país contará com 3,63 médicos por mil habitantes.

Esse aumento surge atrelado à presença dos profissionais de saúde no meio digital. De acordo com a Hibou – empresa de pesquisa e insights de mercado e consumo, 45% da população brasileira procura informações sobre saúde online, buscando respostas para suas dúvidas e preocupações de forma rápida e conveniente.

Diante desse cenário, os médicos estão cada vez mais conscientes da importância de estarem presentes no ambiente virtual. O posicionamento estratégico na internet não apenas permite que os profissionais de saúde alcancem um público mais amplo, mas também os capacita a fornecer informações precisas e confiáveis ​​em um espaço onde a disseminação de informações incorretas é prevalente.

Posicionamento no Meio Digital

Além de manter um site profissional e atualizado, médicos e demais profissionais da saúde têm adotado uma abordagem proativa para engajar com o público por meio das mídias sociais, blogs e podcasts. Essas plataformas oferecem oportunidades únicas para educar, conscientizar e estabelecer conexões significativas com pacientes e comunidades.

“O digital proporciona a melhoria na geração de confiança entre médico e paciente, por exemplo. Na maioria das vezes o paciente sente medo em ir às consultas médicas, e este estigma começa a ser quebrado aproximando as relações”, explica Rafael Piva, especialista em negócios digitais e CEO da Conecta Marketing em Saúde.

Ele ainda acrescenta que os profissionais da saúde ao compartilhar histórias pessoais, insights e experiências em redes sociais, criam laços emocionais com o público, promovendo uma relação de confiança e colaboração.

Workshop HealthUP

Pensando em atender aos interesses desses profissionais a investirem no ambiente virtual e disseminar a cultura de empreendedorismo neste mercado, a cidade de São José dos Campos sedia em 17 de fevereiro o Workshop HealthUP.

Trata-se de um evento pago, voltado para médicos e demais profissionais que desejam aprender a direcionar a comunicação no meio digital. A capacitação é organizada pela Conecta Marketing em Saúde, uma das principais agências especializadas do estado de São Paulo. As inscrições podem ser feitas pelo site:

