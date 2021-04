Como ter mais disciplina na pós-graduação EAD?

Os estudos, de qualquer nível, sempre exigem muito foco e disciplina. Porém, estudar online parece redobrar estas exigências. Afinal, existem muitas distrações na internet que podem prejudicar o desenvolvimento da sua pós-graduação EAD.

Celular, redes sociais e mensagens que chegam a todo momento são capazes de tirar o foco de quem estuda pela tela do computador. A distração consegue levar o pensamento do aluno a um outro assunto e fazê-lo perder a linha de raciocínio sobre aquilo que estudava.

E isso acontece em todas as áreas, seja pelo telefone que toca ou pelo pensamento que divaga no momento dos estudos. Esses momentos precisam ser evitados ao máximo durante a pós-graduação EAD, que é um nível de especialização merecedor de muita atenção.

Manter o foco nas aulas online se tornou um desafio dos estudantes pelo mundo. Por isso, separamos algumas dicas para você ter mais disciplina nesta situação. Confira!





Desative as notificações do celular

O ideal é que, na hora de estudar, você fique longe do celular. Mas, desativar as notificações já é um passo inicial.

Enquanto você se dedica a sua pós-graduação EAD em Educação, Direito ou em qualquer outra área, não mexa no telefone. Evite entrar nas redes sociais, mesmo para descansar e não responda mensagens que não sejam urgentes.

<h2>Organize o seu ambiente de estudos para a pós-graduação online</h2>

Outra dica é separar um espaço apenas para estudar e se dedicar a sua pós-graduação online. Você pode mudar de ambiente com frequência para dinamizar os estudos, mas tenha um ambiente separado.

Ficar longe de barulhos externos e outras pessoas é muito importante para que você se concentre nas aulas da pós-graduação EAD em psicopedagogia.

Feche as outras abas do navegador

Ficar longe do telefone mas navegar pelas redes no computador enquanto as aulas acontecem, não adianta muito. Para melhorar o seu rendimento no curso de pós-graduação à distância, fuja de qualquer distração.

Defina seus horários de estudo

Se você trabalha e quer fazer uma pós-graduação à distância, é muito importante definir seus horários e organizar o dia de acordo com cada atividade.

Quando você define bem tanto os horários de trabalho quanto os de estudo, nenhuma atividade é capaz de atrapalhar a outra. Assim você consegue ficar livre para se concentrar em apenas uma coisa e focar na pós-graduação EAD sem interferências.

